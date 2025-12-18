Košarka

OTKRIVEN BUDŽET BAJERNA: Troše više na plate igrača od Zvezde i Partizana

Filip Milošević

18. 12. 2025. u 17:47

Prema zvaničnim podacima, Bajern će raspolagati ukupnim klupskim budžetom od 48,42 miliona evra pri čemu je 18,03 miliona evra namenjeno platama igrača i pratećim troškovima.

FOTO: N. Skenderija

Prema planiranim brojkama, ukupni klupski budžet Bajerna iznosi 48,42 miliona evra, što ga jasno izdvaja ispred ostalih timova Bundeslige i potvrđuje status najvećeg potrošača u ligi.

Od ukupne sume, 18,03 miliona evra predviđeno je za plate igrača i ostale troškove vezane za takmičarski sastav, uključujući i obavezna osiguranja.

