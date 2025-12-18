NEVEROVATNI LUSI ENRIKE: Trener PSŽ-a ne gubi penale!
FUDBALERI Pari Sen Žermena osvojili su Interkontinentalni kup nakon što su posle boljeg izvođenja penala pobedili Flamengo sa 2:1. Trener "svetaca" Luis Enrike može da se pohvali jednim neverovatnim podatkom.
Naime, španski stručnjak nije nikad izgubio penal seriju od kako je seo na klupu aktuelnog šampiona Evrope.
Do sad se četiri puta našao u toj situaciji i svaki put je trijumfovao i pokazao da su njegovi igrači najbolji kada to najviše treba.
Pobede PSŽ-a na penal od kako je Enrike trener:
1. Lans, francuski kup, decembar 2024. godine;
2. Liverpul, Liga šampiona, mart 2025. godine;
3. Totenhem, UEFA Super kup, avgust 2025. godine;
4. Flamengo, Interkontinalni kup, decembar 2025. godine.
Podsetimo, PSŽ je na ovaj način zaokružio fantastičnu godinu. Ovaj klub je osvojio Ligu 1, Kup Francuske, UEFA Super kup i pomenuti Interkontinentalni kup.
