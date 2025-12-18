NEVEROVATNI LUSI ENRIKE: Trener PSŽ-a ne gubi penale!

FUDBALERI Pari Sen Žermena osvojili su Interkontinentalni kup nakon što su posle boljeg izvođenja penala pobedili Flamengo sa 2:1. Trener "svetaca" Luis Enrike može da se pohvali jednim neverovatnim podatkom.

FOTO: Tanjug/AP/Hussein Sayed

Naime, španski stručnjak nije nikad izgubio penal seriju od kako je seo na klupu aktuelnog šampiona Evrope.

Do sad se četiri puta našao u toj situaciji i svaki put je trijumfovao i pokazao da su njegovi igrači najbolji kada to najviše treba.

Pobede PSŽ-a na penal od kako je Enrike trener:

1. Lans, francuski kup, decembar 2024. godine;

2. Liverpul, Liga šampiona, mart 2025. godine;

3. Totenhem, UEFA Super kup, avgust 2025. godine;

4. Flamengo, Interkontinalni kup, decembar 2025. godine.

4 - Paris SG have won all four of their penalty shoot-outs under Luis Enrique:



✅ Lens, French Cup, Dec. 2024

✅ Liverpool, UCL, Mar. 2025

✅ Tottenham, UEFA Super Cup, Aug. 2025

✅ Flamengo, Intercontinental Cup, Dec. 2025



Expertise. pic.twitter.com/zjmpzP6cTV — OptaJean (@OptaJean) December 17, 2025

Podsetimo, PSŽ je na ovaj način zaokružio fantastičnu godinu. Ovaj klub je osvojio Ligu 1, Kup Francuske, UEFA Super kup i pomenuti Interkontinentalni kup.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“