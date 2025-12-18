Fudbal

NEVEROVATNI LUSI ENRIKE: Trener PSŽ-a ne gubi penale!

Časlav Vuković

18. 12. 2025. u 17:10

FUDBALERI Pari Sen Žermena osvojili su Interkontinentalni kup nakon što su posle boljeg izvođenja penala pobedili Flamengo sa 2:1. Trener "svetaca" Luis Enrike može da se pohvali jednim neverovatnim podatkom.

НЕВЕРОВАТНИ ЛУСИ ЕНРИКЕ: Тренер ПСЖ-а не губи пенале!

FOTO: Tanjug/AP/Hussein Sayed

Naime, španski stručnjak nije nikad izgubio penal seriju od kako je seo na klupu aktuelnog šampiona Evrope.

Do sad se četiri puta našao u toj situaciji i svaki put je trijumfovao i pokazao da su njegovi igrači najbolji kada to najviše treba.

Pobede PSŽ-a na penal od kako je Enrike trener:

1. Lans, francuski kup, decembar 2024. godine;
2. Liverpul, Liga šampiona, mart 2025. godine;
3. Totenhem, UEFA Super kup, avgust 2025. godine;
4. Flamengo, Interkontinalni kup, decembar 2025. godine.

Podsetimo, PSŽ je na ovaj način zaokružio fantastičnu godinu. Ovaj klub je osvojio Ligu 1, Kup Francuske, UEFA Super kup i pomenuti Interkontinentalni kup.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SEKA POSLE 43 GODINE PROGOVORILA O INTIMNIM SCENAMA: Nakon toga sam završila u bolnici

SEKA POSLE 43 GODINE PROGOVORILA O INTIMNIM SCENAMA: "Nakon toga sam završila u bolnici"