BESPLATNO NA ZVEZDA - MLADOST: Evo ko i kako može na "Marakanu"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 12. 2025. u 16:25

CRVENA zvezda igraće protiv Mladosti iz Lučana u 20. kolu Superlige Srbije. Meč je na programu u subotu 20. decembra od 15:30, a domaćin je pripremio iznenađenje za navijače.

FOTO: FK Crvena zvezda

- Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji poseduju Super Zvezdaš kartice da će utakmicu protiv Mladosti moći da prate sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz je specijalno obeležen - poručili su iz Zvezde i dodali: 

- Super Zvezdaš sezonske kartice za takmičarsku godinu 2025/26 su namenjene dečacima i devojčicama do 14 godina, a obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na svim domaćim utakmicama.‍

Crvena zvezda je i u sezoni 2025/26 nastavila sa dobro poznatom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima domaćeg prvenstva. Neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Mladosti - zaključak je saopštenja objavljenog na sajtu kluba. 

Ulaznice za meč sa ekipom Mladosti su dostupne online, ali i na blagajnama stadiona po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara
Zapad - 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 1400 dinara

Komentari (0)

Ostavi komentar

