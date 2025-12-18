BESPLATNO NA ZVEZDA - MLADOST: Evo ko i kako može na "Marakanu"
CRVENA zvezda igraće protiv Mladosti iz Lučana u 20. kolu Superlige Srbije. Meč je na programu u subotu 20. decembra od 15:30, a domaćin je pripremio iznenađenje za navijače.
- Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji poseduju Super Zvezdaš kartice da će utakmicu protiv Mladosti moći da prate sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz je specijalno obeležen - poručili su iz Zvezde i dodali:
- Super Zvezdaš sezonske kartice za takmičarsku godinu 2025/26 su namenjene dečacima i devojčicama do 14 godina, a obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na svim domaćim utakmicama.
Crvena zvezda je i u sezoni 2025/26 nastavila sa dobro poznatom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima domaćeg prvenstva. Neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Mladosti - zaključak je saopštenja objavljenog na sajtu kluba.
Ulaznice za meč sa ekipom Mladosti su dostupne online, ali i na blagajnama stadiona po sledećim cenama:
Sever - 400 dinara
Zapad - 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 1400 dinara
Preporučujemo
UB DOMAĆIN ISTORIJSKOG SPEKTAKLA: KSS organizuje basket 3x3 turnir kakav viđen nije
18. 12. 2025. u 19:25
SADA JE SVE JASNO: Aleksandar Komarov najbolji rvač Srbije u 2025. godini
18. 12. 2025. u 19:10
RADUNOVIĆ MENjA SREDINU: Član Serije B želi da dovede Srbina
18. 12. 2025. u 18:55
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)