KAKVA FUDBALSKA BOMBA! Gvardiola napušta Siti, poznato ko ga menja
NEOČEKIVANA vest stiže iz Mančestera, a preneo ju je Atletik - Pep Gvardiola bi na leto mogao da napusti Mančester siti.
Dugo već signalizira Španac da bi tako nešto moglo da se desi, navodno mu je želja da preuzme neku reprezentaciju.
Isti izvor dodaje da je klub već krenuo u potragu za zamenom i da im je na prvom mestu Enco Mareska. Trener Čelsija je bio pomoćnik Gvardioli i poznaje sistem Sitija i usvojio je i način igre Gvardiole pa neće biti drastična promena.
Drugi izvor dodaje da je an listi i Ćavi Alonso.
Zanimljivo je da su obojica trenera na izlaznim vratima svojih klubova i pitanje je da li će i završiti sezonu u Čelsiju, odnosno Real Madridu.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
