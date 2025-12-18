KAKVA FUDBALSKA BOMBA! Gvardiola napušta Siti, poznato ko ga menja

NEOČEKIVANA vest stiže iz Mančestera, a preneo ju je Atletik - Pep Gvardiola bi na leto mogao da napusti Mančester siti.

FOTO: Tanjug/AP

Dugo već signalizira Španac da bi tako nešto moglo da se desi, navodno mu je želja da preuzme neku reprezentaciju.

Isti izvor dodaje da je klub već krenuo u potragu za zamenom i da im je na prvom mestu Enco Mareska. Trener Čelsija je bio pomoćnik Gvardioli i poznaje sistem Sitija i usvojio je i način igre Gvardiole pa neće biti drastična promena.

Drugi izvor dodaje da je an listi i Ćavi Alonso.

Zanimljivo je da su obojica trenera na izlaznim vratima svojih klubova i pitanje je da li će i završiti sezonu u Čelsiju, odnosno Real Madridu.

