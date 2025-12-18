HUMANITARNI GEST I OSTVARENJE SNA: Haris DŽinović sledeće godine u Puli (FOTO)

FOLK zvezda Haris Džinović do sada je pisao istoriju svojim hitovima i koncertima, a sada ponovo pomera granice.



Haris je prvi pevač folk muzike koja će održati koncert u čuvenoj Areni u Puli. Ovaj istorijski prostor bio je rezervisan uglavnom za pop izvođače, a Haris će tu prirediti muzički spektakl 14. avgusta sledeće 2026. godine.

U četiri decenije dugoj karijeri kao jedna od najvećih zvezda u regionu, Haris je održao niz koncerata širom sveta, a ovaj u pulskoj „Areni“ biće novi stepenik u njegovoj uspešnoj karijeri.

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima snimanje jubilarne, 1000. verzije svetskog hita „My Way" na romskom jeziku pod nazivom „Kantar cigan", na inicijativu Izabel Fore, supruge legendarnog francuskog kompozitora Kloda Fransoa, autora numere.

Jedan od istaknutih trenutaka u njegovoj dugogodišnjoj karijeri bilo je Harisovo gostovanje na koncertu slavne Monserat Kabalje u Beogradu, 2011. godine, izvodeći napolitanske klasike, ali u duetu sa operskom divom u pesmi „Non ti scordar di me“, kao potvrda Harisove vokalne zrelosti i interpretacijskih mogućnosti.

Čim su organizatori objavili da će Džinović ovde održati koncert, zavladalo je veliko interesovanje publike, a ni sam pevač ne krije da je pulska „Arena“ ostvarenje njegovog sna.

- Velika je i sreća i odgovornost kada se ispuni takva želja - rekao je Haris za naš list, koji za taj koncert priprema posebna iznenađenja i deo sredstava od ulaznica doniraće u humanitarne svrhe.

