"NE JAVLJAJU NAM SE NA TELEFON" Vapaj Rasima LJajića nakon FIFA suspenzije: Tražićemo pomoć od države

Prvi čovek FK Partizana Rasim Ljajić otkrio je situaciju u klubu posle zabrane registracije igrača.

FOTO: FK Partizan

Predsednik FK Partizan Rasim Ljajić govorio je o zabrani registracije igrača koju je crno-belima nedavno izrekla FIFA zbog izgubljenog spora protiv nekadašnjeg igrača Patrika Andradea. Čelnici kluba iz Humske moraju da nađu 1,6 miliona evra do januara i ponovo se nadaju državnoj pomoći.

Kako je naveo Ljajić, nije opcija da ova zabrana ostane na snazi na duži vremenski period, tako da će pokušati da pronađu novac u što kraćem vremenskom roku.

- Para nikad nema, posebno od kada smo došli. Da ne bude sve katastrofično, nema prostora za dramatizaciju, radi se o proceduri koja je ustaljena. Mi smo znali da su male šanse da ovaj spor dobijemo u našu korist. Spor je nasleđen, mi smo se žalili da bi kupili vreme, iako su advokati rekli da su male šanse da dobijemo spor. Kad nemate novca, onda odlaganje daje nadu da dođete do novca. Tačno milion i trista, ali sa svim ostalim kamatama i ostalim obavezama je milion i šesto - rekao Ljajić gostujući na "Newsmax Balkans".

Ovo je očekivan epilog spora, ali su crno-beli pokušali da kupe vreme kako bi uspeli da pronađu potreban novac. Do ovog momenta to nisu uspeli.

- To je nešto što nas je čekalo, znali smo, pokušali smo da umanjimo za 100 ili 50 000 ali ni to nismo uspeli. Onog trenutka kada platimo 1.600.000 evra možemo da registrujemo igrače. To znači da pre januarskog prelaznog roka koji je za nas važan, mi o tome razmišljamo, ne razmišljamo o 2027. godini to bi za nas bilo katastrofa - rekao je Ljajić i nastavio:

- Video sam naslove u novinama 'Partizan tri godine ne može da regustruje igrače', onda ljudi zovu da pitaju da li je tačno. Nije tačno jer moramo da nađemo sredstva. Tražićemo na sve strane kao što smo i do sada. Bilo bi katastrofa da Partizan koji je jesenji prvak uđe u novu sezonu sa zabranom registracije igrača. Mi imamo ozbiljne namere u nastavku sezone, posle sušnih godina imamo šansu da se borimo za titulu sa Crvenim zvezdom.

Rok je 18. januar

Prvi čovek Partizana objasnio je od koga će tražiti pomoć.

- Tražićemo pomoć i od države i od privatnih preduzetnika. Ne utrkuju se baš da nam pomognu, češća je situacija da se ne javljaju na telefon. Nije opcija da ne nađemo novac i uđemo u nastavak sezone sa zabranom - kaže Ljajić.

Partizan je dobio čak 15,4 miliona evra pomoći države i sponzora, gde je završio taj novac?

- Novac je otišao na izmirivanje dugova u procesu monitoringa jer smo svaka tri meseca na motinoringu UEFA da bi mogli da igramo evropska takmičenja. To podrazumeva da izmirite ugovore sa igračima ili napravite sporazume i da nemate obaveze ili ste u procesu pregovora sa poreskom upravom, da izmirite obaveze prema državi. Zato smo pred svaki motirong tražili pomoć države i dobijali smo je, od oktobra prošle godine do današnjeg dana dobili smo 12 miliona evra od države.

Partizan trenutno nije u minusu što se tiče obaveza u odnosu na vrednost igračkog kadra.

- Na današnji dan imamo na računu 40.000 evra, juče su izmirene plate radnoj zajednici, plate igračima za prošli mesec. Stanje je takvo da pokušavamo da funkcionišemo u teškim vremenima. Kad smo došli prošle godine u junu, vrednost igrača u timu je bila 17 miliona evra, na dašanji dan je to 44 miliona evra. Naše kompletne obaveze prema poreskoj upravi, trećim licima, igračima, bankama su ukupno 42 miliona evra. Prvi put je vrednost ekipe veća od obaveza koje klub ima, kaže Ljajić i naglašava da je plan da klub stane na sopstvene noge, ali da za to treba vreme.

- Da bi klub funkcionisao ne može da se osloni na samo pomoć države, u jednom trenutku će država reći: 'čekaj, zašto bi mi više davali?'. Na kraju krajeva to nije prirodno ni normalno. Država treba da ulaže u infrastrulturu, a ne da ulaže novac na dnevnom nivo.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

(MONDO)