JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

29. 10. 2025. u 08:15

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

I u utorak su prošli svi parovi koje smo vam predložili za Tiket sigurica, što možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

13.00 Mokra gora - Spartak S. 1 (1,23)

19.00 Lorijen - PSŽ 1 (1,27)
20.45 Inter - Fjorentina 1 (1,44)

Ukupna kvota: 2,24

