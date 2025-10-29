JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
I u utorak su prošli svi parovi koje smo vam predložili za Tiket sigurica, što možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
13.00 Mokra gora - Spartak S. 1 (1,23)
20.45 Inter - Fjorentina 1 (1,44)
Ukupna kvota: 2,24
