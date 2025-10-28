JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Juče su prošli svi parovi koje smo vam predložili za Tiket sigurica, što možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
17.00 Panetolikos - Hellas Syrou 1 (1,21)
20.30 Mehelen - Lirs 1 (1,31)
Ukupna kvota: 2,00
