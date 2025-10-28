Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

28. 10. 2025. u 09:08 >> 09:45

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Juče su prošli svi parovi koje smo vam predložili za Tiket sigurica, što možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

17.00 Panetolikos - Hellas Syrou 1 (1,21)

20.00 Luton - Brajton U21 1 (1,26)
20.30 Mehelen - Lirs 1 (1,31)

Ukupna kvota: 2,00

