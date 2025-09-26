TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Akron čeka "horor" u Groznom

* Fudbalerima CSKA ne prija društvo konkurencije

PETAK,

Krila sovjetov – Dinamo GG

SUBOTA,

AHMAT – AKRON 1

Lokomotiva – Rubin 2-3

Rostov – Krasnodar 2

Zenit – Orenburg 1

NEDELjA,

CSKA – BALTIKA 1

Dinamo Mah. - Soči X

Spartak – Nižnji 0-2

U Groznom, gde Ahmat bodove najčešće osvaja, Akron bi mogao da se provede kao bos po trnju.

Gosti teško mogu do izenađenja i na meču u Moskvi, gde sve bolji CSKA planira da se odvoji od konkurenta. Devet kola gosti nisu doživeli poraz u prvenstvu. Previše dug period za ekipu koja je sa prvoligaškim stažom poprilično neiskusna.