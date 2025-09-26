TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Akron čeka "horor" u Groznom
* Fudbalerima CSKA ne prija društvo konkurencije
PETAK,
Krila sovjetov – Dinamo GG
SUBOTA,
AHMAT – AKRON 1
Lokomotiva – Rubin 2-3
Rostov – Krasnodar 2
Zenit – Orenburg 1
NEDELjA,
CSKA – BALTIKA 1
Dinamo Mah. - Soči X
Spartak – Nižnji 0-2
U Groznom, gde Ahmat bodove najčešće osvaja, Akron bi mogao da se provede kao bos po trnju.
Gosti teško mogu do izenađenja i na meču u Moskvi, gde sve bolji CSKA planira da se odvoji od konkurenta. Devet kola gosti nisu doživeli poraz u prvenstvu. Previše dug period za ekipu koja je sa prvoligaškim stažom poprilično neiskusna.
