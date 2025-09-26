Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Akron čeka "horor" u Groznom

Žarko Urošević

26. 09. 2025. u 12:00

* Fudbalerima CSKA ne prija društvo konkurencije

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – РУСИЈА 1: Акрон чека хорор у Грозном

Foto: Profimedia

PETAK,

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Krila sovjetov – Dinamo   GG

SUBOTA, 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

AHMAT – AKRON 1

Lokomotiva – Rubin    2-3

Rostov – Krasnodar    2

Zenit – Orenburg 1

NEDELjA, 

CSKA – BALTIKA   1

Dinamo Mah. - Soči    X

Spartak – Nižnji 0-2

U Groznom, gde Ahmat bodove najčešće osvaja, Akron bi mogao da se provede kao bos po trnju.

Gosti teško mogu do izenađenja i na meču u Moskvi, gde sve bolji CSKA planira da se odvoji od konkurenta. Devet kola gosti nisu doživeli poraz u prvenstvu. Previše dug period za ekipu koja je sa prvoligaškim stažom poprilično neiskusna.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)