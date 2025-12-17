NA POMOLU JE NOVI ANGAŽMAN: Stranac nedavno napustio Zvezdu, a sad bi mogao u drugu ligu
NIGERIJSKI fudbaler Piter Olajinka je pre nekih mesec i po dana napustio Crvenu zvezdu, a vrlo brzo bi mogao da pronađe novi angažman.
Kako prenosi "Trivela sport", krilni napadač bi u zimskom prelaznom roku mogao da pojača Amed, prvoplasirani tim druge lige Turske.
Olajinka je u Zvezdu stigao leta 2023. godine kao slobodan igrač po isteku ugovora sa Slavijom iz Praga, ali je tokom sezone došlo do rastanak zbog toga što nije bio zadovoljan statusom na "Markani".
Amed posle 17 kola ima 35 bodova, dva više od Pendika i tri od Erokspora za koga nastupa njegov bivši sigrač iz Crvene zvezde Gelor Kanga.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
TENISKI POTRES! Karlos Alkaraz objavio neočekivane vesti
17. 12. 2025. u 13:24
PIKSI DOBIO PONUDU KOJA SE NE ODBIJA! Bivši selektor Srbije ide gde ga niko nije očekivao
17. 12. 2025. u 12:34
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)