NA POMOLU JE NOVI ANGAŽMAN: Stranac nedavno napustio Zvezdu, a sad bi mogao u drugu ligu

Časlav Vuković

17. 12. 2025. u 18:50

NIGERIJSKI fudbaler Piter Olajinka je pre nekih mesec i po dana napustio Crvenu zvezdu, a vrlo brzo bi mogao da pronađe novi angažman.

НА ПОМОЛУ ЈЕ НОВИ АНГАЖМАН: Странац недавно напустио Звезду, а сад би могао у другу лигу

FOTO: FK Crvena zvezda

Kako prenosi "Trivela sport", krilni napadač bi u zimskom prelaznom roku mogao da pojača Amed, prvoplasirani tim druge lige Turske.

Olajinka je u Zvezdu stigao leta 2023. godine kao slobodan igrač po isteku ugovora sa Slavijom iz Praga, ali je tokom sezone došlo do rastanak zbog toga što nije bio zadovoljan statusom na "Markani".

Amed posle 17 kola ima 35 bodova, dva više od Pendika i tri od Erokspora za koga nastupa njegov bivši sigrač iz Crvene zvezde Gelor Kanga.

