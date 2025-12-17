NA POMOLU JE NOVI ANGAŽMAN: Stranac nedavno napustio Zvezdu, a sad bi mogao u drugu ligu

NIGERIJSKI fudbaler Piter Olajinka je pre nekih mesec i po dana napustio Crvenu zvezdu, a vrlo brzo bi mogao da pronađe novi angažman.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kako prenosi "Trivela sport", krilni napadač bi u zimskom prelaznom roku mogao da pojača Amed, prvoplasirani tim druge lige Turske.

🟢🔴 AMEDSPOR'A MAGNUM TRANSFER!



Amed SF, son olarak Kızılyıldız (FK Crvena zvezda) forması giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki sol kanat Peter Olayinka'yı kadrosuna katmak istiyor.



📰 @spor_trivela pic.twitter.com/KluphD1uKY — medyaspor (@medyasporcom) December 17, 2025

Olajinka je u Zvezdu stigao leta 2023. godine kao slobodan igrač po isteku ugovora sa Slavijom iz Praga, ali je tokom sezone došlo do rastanak zbog toga što nije bio zadovoljan statusom na "Markani".

Amed posle 17 kola ima 35 bodova, dva više od Pendika i tri od Erokspora za koga nastupa njegov bivši sigrač iz Crvene zvezde Gelor Kanga.

