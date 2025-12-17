Politika

ORBAN IZ BRISELA PRED SAMIT EU: Tretman prema Srbiji je loš i sramotan! Srbija je najvažnija u regionu i ništa bez nje ne može da se uradi

Новости онлине

17. 12. 2025. u 18:29

MAĐARSKI premijer Viktor Orban prilikom dolaska na samit EU Zapadni Balkan u Briselu, na pitanje novinara o odsustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao da je Srbija ključna zemlja, ali da je ceo proces proširenja doživeo potpuni neuspeh u poslednje četiri godine.

ОРБАН ИЗ БРИСЕЛА ПРЕД САМИТ ЕУ: Третман према Србији је лош и срамотан! Србија је најважнија у региону и ништа без ње не може да се уради

AP Photo/Virginia Mayo

Dodao je da se Srbija nije pomerila u pregovaračkom procesu i da je tretman prema njoj loš i sramotan.

Između ostalog, rekao je da je u ekonomskom smislu, Srbija najvažnija u regionu.

Dodao je i da brani Evropu od migranata i da ništa u regionu ne može da se uradi bez Srbije.

Na kraju je naglasio da Mađarska podržava Srbiju da krene napred.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI MILOŠA VELIKOG, NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?
Politika

0 6

DA SE BLOKADERI PITAJU NE BI BILO NI "MILOŠA VELIKOG", NI BRZIH PRUGA: Kako je uništena ogromna investicija i propuštena istorijska prilika?

PROPUŠTENA je istorijska prilika da obnovimo odnose sa SAD i uništena je investicija vredna 750 miliona evra. Strašno je da jedna država, jedna ekonomija, izgubi ovakvu investiciju, kažu analitičari za "Novosti", komentarišući odluku zeta američkog predsednika Džerarda Kušnera, jednog od najbližih ljudi američkog predsednika Donalda Trampa, da odustane od velikog projekta.

17. 12. 2025. u 16:59

Politika
Tenis
Fudbal
OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u Amidžiju, a otac pružio punu podršku!

OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u "Amidžiju", a otac pružio punu podršku!