ORBAN IZ BRISELA PRED SAMIT EU: Tretman prema Srbiji je loš i sramotan! Srbija je najvažnija u regionu i ništa bez nje ne može da se uradi
MAĐARSKI premijer Viktor Orban prilikom dolaska na samit EU Zapadni Balkan u Briselu, na pitanje novinara o odsustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao da je Srbija ključna zemlja, ali da je ceo proces proširenja doživeo potpuni neuspeh u poslednje četiri godine.
Dodao je da se Srbija nije pomerila u pregovaračkom procesu i da je tretman prema njoj loš i sramotan.
Između ostalog, rekao je da je u ekonomskom smislu, Srbija najvažnija u regionu.
Dodao je i da brani Evropu od migranata i da ništa u regionu ne može da se uradi bez Srbije.
Na kraju je naglasio da Mađarska podržava Srbiju da krene napred.
