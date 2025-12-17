Svet

MUP APELUJE NA OPREZ U SAOBRAĆAJU: U posednja 24 sata povređena dva deteta pešaka

Predrag Stojković

17. 12. 2025. u 20:06

U PRETHODNA 24 časa u Srbiji su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su povređena deca pešaci na pešačkom prelazu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i apelovalo na prilagođenu vožnju po magli i bezbedno ponašanje pešaka.

G.Šljivić

Kako se navodi u saopštenju, na raskrsnici ulica Dimitrija Tucovića i Ognjena Price u Apatinu na pešačkom prelazu oborena je sedmogodišnja devojčica, a u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu oboren je jedanaestogodišnji dečak.

Oba deteta zadobila su lake telesne povrede.

-Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače da u vremenskim uslovima značajno smanjene vidljivosti, povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, pre svega u zonama pešačkih prelaza i zonama škola. Istovremeno apelujemo na pešake da koriste reflektujuće materijale kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju i da kolovoz prelaze isključivo kada se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način, navodi se u saopštenju MUP-a.

(Tanjug)

