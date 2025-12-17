PUTIN DAO OBEĆANJE: Rusija ne traži rat, ali je spremna ako je to izbor Evrope
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da će Rusija postići svoje ciljeve u Ukrajini diplomatskim ili vojnim sredstvima i da on nastoji da proširi "sigurnosnu tampon zonu“.
- Prvo, ciljevi specijalne vojne operacije nesumnjivo će biti postignuti. Radije bismo to učinili i rešili temeljne uzroke sukoba diplomatskim putem - rekao je Putin i dodao:
- Ako suprotstavljena strana i njeni strani pokrovitelji odbiju učestvovanje u suštinskim raspravama, Rusija će postići oslobođenje svojih istorijskih zemalja vojnim sredstvima. Zadatak stvaranja i proširenja sigurnosne tampon zone takođe će se dosledno rešavati.
Od regija Ukrajine koje Rusija smatra svojim, trenutno kontroliše Krim, oko 90 posto Donbasa i 75 posto Hersona i Zaporožja. Takođe, drži i deo teritorije u susednim regijama Harkov, Sumi, Dnjepropetrovsk i Nikolajev.
S obzirom na ključnu prekretnicu rata, dok američki predsednik Donald Tramp snažno gura brzi mirovni sporazum, Putin je kazao da Rusija napreduje na svim frontovima.
Putin je optužio i vodeće ljude evropskih zemalja da podstiču histeriju, s obzirom na česte komentare da Rusija preti ratom i ostatku sveta.
- Više sam puta izjavio: to je laž, besmislica, čista besmislica o nekoj imaginarnoj ruskoj pretnji evropskim zemljama. Ali ovo se radi sasvim namerno - kazao je.
Putin je rekao da Rusija ne traži rat s Evropom, ali je spremna za rat ako je to izbor Evope, prenosi Rojters.
(Tanjug)
Preporučujemo
U UK KAO U APOKALIPSI Otkriveno otkud RUŽIČASTA MAGLA, ljudi u šoku: "Kao da trčim kroz šećernu vunu!" (FOTO)
18. 12. 2025. u 16:09 >> 18:49
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)