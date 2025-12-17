Svet

PUTIN DAO OBEĆANJE: Rusija ne traži rat, ali je spremna ako je to izbor Evrope

K. Despotović

17. 12. 2025. u 20:25

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da će Rusija postići svoje ciljeve u Ukrajini diplomatskim ili vojnim sredstvima i da on nastoji da proširi "sigurnosnu tampon zonu“.

ПУТИН ДАО ОБЕЋАЊЕ: Русија не тражи рат, али је спремна ако је то избор Европе

Vladimir Putin, Foto Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Prvo, ciljevi specijalne vojne operacije nesumnjivo će biti postignuti. Radije bismo to učinili i rešili temeljne uzroke sukoba diplomatskim putem - rekao je Putin i dodao:

- Ako suprotstavljena strana i njeni strani pokrovitelji odbiju učestvovanje u suštinskim raspravama, Rusija će postići oslobođenje svojih istorijskih zemalja vojnim sredstvima. Zadatak stvaranja i proširenja sigurnosne tampon zone takođe će se dosledno rešavati.

Od regija Ukrajine koje Rusija smatra svojim, trenutno kontroliše Krim, oko 90 posto Donbasa i 75 posto Hersona i Zaporožja. Takođe, drži i deo teritorije u susednim regijama Harkov, Sumi, Dnjepropetrovsk i Nikolajev.

S obzirom na ključnu prekretnicu rata, dok američki predsednik Donald Tramp snažno gura brzi mirovni sporazum, Putin je kazao da Rusija napreduje na svim frontovima.

Putin je optužio i vodeće ljude evropskih zemalja da podstiču histeriju, s obzirom na česte komentare da Rusija preti ratom i ostatku sveta.

- Više sam puta izjavio: to je laž, besmislica, čista besmislica o nekoj imaginarnoj ruskoj pretnji evropskim zemljama. Ali ovo se radi sasvim namerno - kazao je.

Putin je rekao da Rusija ne traži rat s Evropom, ali je spremna za rat ako je to izbor Evope, prenosi Rojters.

(Tanjug)

18. 12. 2025. u 08:55

