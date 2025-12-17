POTOMCI IMIGRANATA PLJAČKALI STAROSEDEOCE: Osumnjičena grupa od 40 dece i mladih
GRUPA od oko 40 dece i mladih, državljana Finske imigrantskog porekla, izvela je u Helsinkiju izuzetno veliku seriji pljački i napada čije su žrtve takođe bili maloletnici ili mladi, od kojih niko nije bio imigrantskog porekla, saopštila je danas finska policija.
Žrtve napada i krađa su birane nasumično, svi su bili maloletnici ili mladi ljudi starosti od 14 do 20 godina, a niko od njih nije imao imigrantsko poreklo, prenosi Yle.
Kako je saopšteno, sumnjivi zločini su se dogodili i ispred tržnih centara, gde bi žrtvu okružilo 15 do 20 osumnjičenih, tako da žrtve nisu mogle da se brane.
Napadi su snimani, a neke od žrtava su pljuvane ili su bile primorane da skinu odeću, navodi policija.
U nekoliko slučajeva, žrtva je oborena na zemlju, udarana pesnicama i nogama, a neke žrtve pljačke i napada zadobile su teške povrede.
U saopštenju se navodi da su se sumnjivi zločini uglavnom događali na mestima gde mladi ljudi provode vreme vikendom, kao i da je do sada istraženo 25 krivičnih prijava koje se odnose na takve napade i krađe.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
17. 12. 2025. u 10:09
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)