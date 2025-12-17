Svet

POTOMCI IMIGRANATA PLJAČKALI STAROSEDEOCE: Osumnjičena grupa od 40 dece i mladih

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 12. 2025. u 20:22

GRUPA od oko 40 dece i mladih, državljana Finske imigrantskog porekla, izvela je u Helsinkiju izuzetno veliku seriji pljački i napada čije su žrtve takođe bili maloletnici ili mladi, od kojih niko nije bio imigrantskog porekla, saopštila je danas finska policija.

ПОТОМЦИ ИМИГРАНАТА ПЉАЧКАЛИ СТАРОСЕДЕОЦЕ: Осумњичена група од 40 деце и младих

Foto društvene mreže printskrin

Žrtve napada i krađa su birane nasumično, svi su bili maloletnici ili mladi ljudi starosti od 14 do 20 godina, a niko od njih nije imao imigrantsko poreklo, prenosi Yle.

Kako je saopšteno, sumnjivi zločini su se dogodili i ispred tržnih centara, gde bi žrtvu okružilo 15 do 20 osumnjičenih, tako da žrtve nisu mogle da se brane.

Napadi su snimani, a neke od žrtava su pljuvane ili su bile primorane da skinu odeću, navodi policija.

U nekoliko slučajeva, žrtva je oborena na zemlju, udarana pesnicama i nogama, a neke žrtve pljačke i napada zadobile su teške povrede.

U saopštenju se navodi da su se sumnjivi zločini uglavnom događali na mestima gde mladi ljudi provode vreme vikendom, kao i da je do sada istraženo 25 krivičnih prijava koje se odnose na takve napade i krađe.

(Tanjug)

