ISKLJUČIVO IZ BEZBEDNOSNIH RAZLOGA: Barselona protiv Makabija bez prisustva navijača

17. 12. 2025. u 20:15

Košarkaški klub Barselona saopštio je večeras da će utakmica 20. kola Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva, koja je na programu 6. januara, biti odigrana bez prisustva navijača.

U saopštenju se navodi da je odluka doneta iz bezbednosnih razloga, pošto je Barselona posle koordinacije sa lokalnom policijom procenila da je utakmica sa Makabijem meč "visokog rizika". 

Barselona je podsetila i da su drugi klubovi Evrolige preduzeli slične mere kada su procenili da se radi o utakmicama visokog rizika.

Katalonski klub je objavio da će navijačima koji su već kupili ulaznice za duel sa Makabijem biti obezbeđen povraćaj novca.

Utakmica 20. kola Evrolige između košarkaša Barselone i Makabija biće odigrana 6. januara od 20.30 časova u dvorani "Palau Blaugrana".
 

