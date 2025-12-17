ISKLJUČIVO IZ BEZBEDNOSNIH RAZLOGA: Barselona protiv Makabija bez prisustva navijača
Košarkaški klub Barselona saopštio je večeras da će utakmica 20. kola Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva, koja je na programu 6. januara, biti odigrana bez prisustva navijača.
U saopštenju se navodi da je odluka doneta iz bezbednosnih razloga, pošto je Barselona posle koordinacije sa lokalnom policijom procenila da je utakmica sa Makabijem meč "visokog rizika".
Barselona je podsetila i da su drugi klubovi Evrolige preduzeli slične mere kada su procenili da se radi o utakmicama visokog rizika.
Katalonski klub je objavio da će navijačima koji su već kupili ulaznice za duel sa Makabijem biti obezbeđen povraćaj novca.
Utakmica 20. kola Evrolige između košarkaša Barselone i Makabija biće odigrana 6. januara od 20.30 časova u dvorani "Palau Blaugrana".
