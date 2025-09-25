TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Plzen i Porto se časte
* Iz duela Lila sa Branom, goleada ne bi smela da izostane.
NAŠ PREDLOG
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
18.45: LIL - BRAN 1&3+ (2.00)
18.45: G.A. Iglsi - FKSB 0-2 (2.30)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
21.00: Jang Bojs - Panatinaikos 2-3 (2.10)
21.00: Utreht - Lion 3+ (1.70)
21.00: FERENCVAROŠ - PLZEN 2 (3.00)
21.00: Aston Vila - Bolonja 1 (1.90)
21.00: Rendžers - Genk 1 (2.00)
21.00: Štutgart - Selta GG (1.60)
21.00: SALCBURG - PORTO 2 (2.00)
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
25. 09. 2025. u 07:00
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
25. 09. 2025. u 08:15
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
"FEJK" FUDBALERI PROBALI DA UĐU U JAPAN! Evo šta se desilo kada je lažni tim stigao u Tokio!
Najnovije vesti iz Japana su pomalo neverovatne.
24. 09. 2025. u 16:39
HRVATI, SMIRITE SE! Srbi otkrili šta se tačno desilo u Zagrebu
Srpski rvač Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 87 kilograma. Pobedu je proslavio podignuta tri prsta na obe ruke, a to se nije dopalo komšijama, što je moglo da se vidi i u hrvatskim medijima koji su ovakvu proslavu videli kao provokaciju.
24. 09. 2025. u 14:07
Komentari (0)