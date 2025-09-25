Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Plzen i Porto se časte

Žarko Urošević

25. 09. 2025. u 10:15

* Iz duela Lila sa Branom, goleada ne bi smela da izostane.

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ЧЕТВРТАК: Плзен и Порто се часте

Foto: Profimedia

NAŠ PREDLOG

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

18.45: LIL - BRAN  1&3+  (2.00)

18.45: G.A. Iglsi - FKSB   0-2  (2.30)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.00: Jang Bojs - Panatinaikos  2-3  (2.10)

21.00: Utreht - Lion  3+  (1.70)

21.00: FERENCVAROŠ - PLZEN  2  (3.00)

21.00: Aston Vila - Bolonja  1  (1.90)

21.00: Rendžers - Genk  1  (2.00)

21.00: Štutgart - Selta  GG  (1.60)

21.00: SALCBURG - PORTO  2  (2.00)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!

TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!