KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

02. 09. 2025. u 09:50

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

TURSKA KUP

14.00 1923 Mustafakemalpasapspor - Altaj SK Izmir 1 (sa 3,70 na 1,70)

14.00 Bursa Jildirimspor - Altaj 1 (sa 1,70 na 1,50)

15.00 Ankaraspor - Eskišehirspor GG (sa 2,10 na 1,88)

DANSKA KUP

19.00 Skive - Kolding UG 0-2 (sa 2,25 na 2,10)

19.00 Sundbi - Vanlose UG 0-2 (sa 2,25 na 1,95)

