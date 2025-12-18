Ostali sportovi

BLISTAJU JOŠ OD MALIH NOGU : Mlade ritmičarke novosadskog kluba Ritmika sve češće postižu velike rezultate

Slobodan Bajić

18. 12. 2025. u 23:05

KLUB ritmičke gimnastike „Ritmika“ u Novom Sadu je na Prvenstvu Srbije u grupnim vežbama, održanom minulog vikenda u sportskoj hali u Rakovici, osvojio dve zlatne medalje. Najsjajnija odličja u grupnim vežbama najvišeg, „A“ programa, osvojile su pionirke i juniorke koje predvodi Katarina Prostran, klupski i savezni trener reprezentacije Srbije u grupnim vežbama.

БЛИСТАЈУ ЈОШ ОД МАЛИХ НОГУ : Младе ритмичарке новосадског клуба Ритмика све чешће постижу велике резултате

Privatna arhiva

Pionirke do 10 godine su trijumfovale u sastavu Marta i Minja Palikuća, Ana Barako, Jelisaveta Hajtić, Teona Banjac i Sara Živanov. U konkurenciji juniorki od 12 do 15 godina, neprikosnovene su bile Anđela Ćurčić, Tamara Radaković, Sara Marić, Dejana Ožegović, Nikolina Radić i Mina Knežić.

- Veliki uspeh za naš klub i devojčice koje su veoma vredne i vesele, kao motiv za narednu godinu da bude još jače i bolje- kaže Katarina Prostran, trener zlatnih pionirki i juniorki.- Zaista je zadovoljstvo trenirati ih. One su pred državno prvenstvo, mesec dana trenirale šest puta nedeljno po tri časa za grupne vežbe, a inače se takmiče u individualnim vežbama. Svojim trudom, zalaganjem, umećem i znanjem, pokazale su da se Novi Sad nalazi u vrhu srpske gimnastike.

Privatna arhiva

Melina Rekić, Marta Palikuća, Katarina Prostran i Biljana Lučić Prostran

Zanimljivo je da nijedna od devojčica nije propustila ni jedan trening tokom priprema, već su, kako potvrđuje Katarina Prostran, sve vežbe svakodnevno radile sa osmehom.

- Suvišno je govoriti koliko je teško raditi grupne vežbe i sve to pokazati u svega dva i po minuta na takmičenju. Kao prvakinje Srbije, osvojile su veliki broj bodova za klub, pa je naša „Ritmika“ visoko rangirana i u konkurenciji 40 klubova u Srbiji, zauzela drugo mesto na kraju godine, što je izuzetan uspeh. Najvažnije od svega je upravo taj dečji osmeh, želja da nastave u istom, šampionskom ritmu, kao primer drugim vršnjakinjama da se priključe i počnu sa vežbama. Jer, i pored toga što nije ni malo lako biti posvećen našem sportu, dokazale su da sve to, sav taj trud i rad, vredi- ističe Katarina Prostran.

Privatna arhiva

Katarina Prostran i Marta Palikuća

„Ritmika“, kako potvrđuje Aleksandar Prostran, generalni sekretar kluba, koji postoji 17 godina, broji 250 članova a vežćbaju u Velikoj dvorani „Spens-a“.

- Naš klub je odmah iza beogradskog kluba „Ritam“, koji vodi naša čuvena Milena Reljin, selektorka reprezentacije Srbije u individualnim vežbama. Potvrda dobrog rada i uspeha našeg kluba je i u činjenici da je naša kadetkinja, Melina Rekić, pozvana na reprezentativne pripreme u Sofiju u Bugarsku, u čuvenu dvoranu „Gerena“, evropski poznat centar ritmičke gimnastike- kaže Aleksandar Prostran.

Privatna arhiva

Porodica Palikuća : Maksim, Mitar, Milica, Minja i Marta

Sestre Palikuća

MARTA i Minja Palikuća, devetogodišnje šampionke Srbije u grupnim vežbama u pionirskoj konkurenciji, ćerke su našeg paraolimpijca, Mitra Palikuće, stonotenisera sa invaliditetom, osvajača niza medalja sa svih planetarnih takmičenja, vodećeg na svetskoj rang listi.

- Naše ćerke imaju svu podršku da se bave sportom, kao i dve godine stariji sin, Maksim, koji trenira fudbal i naravno da se u upornosti i želji ugledaju na oca- kaže majka Milica Palikuća.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu

KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu