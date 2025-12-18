BLISTAJU JOŠ OD MALIH NOGU : Mlade ritmičarke novosadskog kluba Ritmika sve češće postižu velike rezultate

KLUB ritmičke gimnastike „Ritmika“ u Novom Sadu je na Prvenstvu Srbije u grupnim vežbama, održanom minulog vikenda u sportskoj hali u Rakovici, osvojio dve zlatne medalje. Najsjajnija odličja u grupnim vežbama najvišeg, „A“ programa, osvojile su pionirke i juniorke koje predvodi Katarina Prostran, klupski i savezni trener reprezentacije Srbije u grupnim vežbama.

Privatna arhiva

Pionirke do 10 godine su trijumfovale u sastavu Marta i Minja Palikuća, Ana Barako, Jelisaveta Hajtić, Teona Banjac i Sara Živanov. U konkurenciji juniorki od 12 do 15 godina, neprikosnovene su bile Anđela Ćurčić, Tamara Radaković, Sara Marić, Dejana Ožegović, Nikolina Radić i Mina Knežić.

- Veliki uspeh za naš klub i devojčice koje su veoma vredne i vesele, kao motiv za narednu godinu da bude još jače i bolje- kaže Katarina Prostran, trener zlatnih pionirki i juniorki.- Zaista je zadovoljstvo trenirati ih. One su pred državno prvenstvo, mesec dana trenirale šest puta nedeljno po tri časa za grupne vežbe, a inače se takmiče u individualnim vežbama. Svojim trudom, zalaganjem, umećem i znanjem, pokazale su da se Novi Sad nalazi u vrhu srpske gimnastike.

Privatna arhiva Melina Rekić, Marta Palikuća, Katarina Prostran i Biljana Lučić Prostran

Zanimljivo je da nijedna od devojčica nije propustila ni jedan trening tokom priprema, već su, kako potvrđuje Katarina Prostran, sve vežbe svakodnevno radile sa osmehom.

- Suvišno je govoriti koliko je teško raditi grupne vežbe i sve to pokazati u svega dva i po minuta na takmičenju. Kao prvakinje Srbije, osvojile su veliki broj bodova za klub, pa je naša „Ritmika“ visoko rangirana i u konkurenciji 40 klubova u Srbiji, zauzela drugo mesto na kraju godine, što je izuzetan uspeh. Najvažnije od svega je upravo taj dečji osmeh, želja da nastave u istom, šampionskom ritmu, kao primer drugim vršnjakinjama da se priključe i počnu sa vežbama. Jer, i pored toga što nije ni malo lako biti posvećen našem sportu, dokazale su da sve to, sav taj trud i rad, vredi- ističe Katarina Prostran.

Privatna arhiva Katarina Prostran i Marta Palikuća

„Ritmika“, kako potvrđuje Aleksandar Prostran, generalni sekretar kluba, koji postoji 17 godina, broji 250 članova a vežćbaju u Velikoj dvorani „Spens-a“.

- Naš klub je odmah iza beogradskog kluba „Ritam“, koji vodi naša čuvena Milena Reljin, selektorka reprezentacije Srbije u individualnim vežbama. Potvrda dobrog rada i uspeha našeg kluba je i u činjenici da je naša kadetkinja, Melina Rekić, pozvana na reprezentativne pripreme u Sofiju u Bugarsku, u čuvenu dvoranu „Gerena“, evropski poznat centar ritmičke gimnastike- kaže Aleksandar Prostran.

Privatna arhiva Porodica Palikuća : Maksim, Mitar, Milica, Minja i Marta

Sestre Palikuća

MARTA i Minja Palikuća, devetogodišnje šampionke Srbije u grupnim vežbama u pionirskoj konkurenciji, ćerke su našeg paraolimpijca, Mitra Palikuće, stonotenisera sa invaliditetom, osvajača niza medalja sa svih planetarnih takmičenja, vodećeg na svetskoj rang listi.

- Naše ćerke imaju svu podršku da se bave sportom, kao i dve godine stariji sin, Maksim, koji trenira fudbal i naravno da se u upornosti i želji ugledaju na oca- kaže majka Milica Palikuća.