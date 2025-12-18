MISTERIOZNI SVEMIRSKI OBJEKAT: Biće najbliže zemlji za Svetog Nikolu (VIDEO/FOTO)

KOMETA 3I/ATLAS, za koju neki čak tvrde da je vanzemaljski brod, najbliže će se približiti Zemlji u petak, 19. decembra, potvrdila je NASA.

O kometi 3I/ATLAS već je ispisano na hiljade stranica, ali rezultat je porazan - niko sa sigurnošću ne zna o čemu je reč.

Interstellar visitors from beyond our solar system include 2017 Oumuamua in 2017, 2I/Borisov in 2019, and 3I/ATLAS in 2025. All originated from intelligent planets in the same direction as the “Wow!” radio signal.#3IATLAS pic.twitter.com/k4dtn5Fe4N — 永倉政司 nagakura seiji (@uBF2fV1cVQxRjQo) December 16, 2025

I dok jedni tvrde da je reč o međuzvezdanom objektu otkrivenom kako prolazi kroz naš Sunčev sistem (verovatno kometa koja dolazi izvan naše zvezdane porodice), drugi, poput astrofizičara sa Harvarda prof. Avija Loeba, uvereni su da je reč o vanzemaljcima.

🚨 3I/ATLAS — RAW FRAME ANOMALY 🚨



⚠️This is one RAW frame from 27 Sept, 00:06:30 UTC.

Slightly overexposed only to reveal the upward beam.😱



The key point?

👉 The beam is continuously present in every frame.



No filters.

No enhancement.

Just exposure adjustment.



What is… pic.twitter.com/ShAkE1D1HZ — 3I/ATLAS updates (@Defence12543) December 18, 2025

Ipak, svi su saglasni da će 3I/ATLAS Zemlji najviše da se približi 19. decembra.

