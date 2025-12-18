MISTERIOZNI SVEMIRSKI OBJEKAT: Biće najbliže zemlji za Svetog Nikolu (VIDEO/FOTO)
KOMETA 3I/ATLAS, za koju neki čak tvrde da je vanzemaljski brod, najbliže će se približiti Zemlji u petak, 19. decembra, potvrdila je NASA.
O kometi 3I/ATLAS već je ispisano na hiljade stranica, ali rezultat je porazan - niko sa sigurnošću ne zna o čemu je reč.
I dok jedni tvrde da je reč o međuzvezdanom objektu otkrivenom kako prolazi kroz naš Sunčev sistem (verovatno kometa koja dolazi izvan naše zvezdane porodice), drugi, poput astrofizičara sa Harvarda prof. Avija Loeba, uvereni su da je reč o vanzemaljcima.
Ipak, svi su saglasni da će 3I/ATLAS Zemlji najviše da se približi 19. decembra.
(sputnikportal.rs)
