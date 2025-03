ZAOKRET "PČELICA" OD 180 STEPENI: Bili najlošiji gost, sada ne znaju za poraz na strani

U okviru 29. kola Premijer lige gledaćemo susret Bornmuta i Brentforda koji šest utakmica ne zna za pobedu protiv današnjeg rivala.

FOTO: Profimedia

Domaći tim je dugo bio hit sezone. Bile su Trešnjnice" u fantastičnoj formi od sredine oktobra do sredine februara. Naročito u decembru i januaru kada su vezali 11 utakmica bez izgubljene.

Pobeđivali su i timove poput Arsenala, Mančester sitija, Njukasla i Notingem foresta, da ne pominjemo sada Mančester junajted i Totenhem zbog trenutnog položaja tih ekipa na tabeli.

U tom periodu izgubili su samo dve utakmice, jednu od njih baš od današeg rivala Bornmuta.

Međutim, kola su krenula nizbro posle poraza od Liverpula, jer od tada su upisali samo jednu prvenstvenu pobedu i to protiv Sautemptona koja se i ne računa, jer sveci su ove sezone svima u ligi topovska hrana.

S druge strane, Brentford cele sezone igra toplo-hladno. Imale su "pčelice" jednu seriju od četiri utakmice bez pobede i dva niza od po tri meča bez poraza, a ostatak sezone nisu spojili dva ista rezultata.

Zanimljivo je da su do negde kraja novembra/početka decembra bili nepobedivi kod kuće i bez pobede u gostima i onda se to odjefnom okrenulo za 180 stepeni - počeli su da gube na svom terenu i da osvajaju bodove na strani. TRenutno su u seriji od četiri pobede van svog stadiona i pet gostovanja bez poraza.

Inače od Bornmuta nisu izgubili šest utakmica, to je niz koji se proteže do Čempionšipa. Ove dve ekipe imaju bogatu istoriju međusobnih susreta kroz sve razrede engleske fudbalske piramide, od Premijer lige/Prve divizije, do Lige dva/Četvrte divizije i u svim domaćim kupovima.

Ovo će biti 120. zvanični susret, a Brentford ima osam pobeda više.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,50)

