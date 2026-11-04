Tip dana

JURIMO TREĆI POGODAK U NIZU! Kvota je u padu na naš novi Tip dana!

В.М./О.М.

04. 11. 2026. u 09:56

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Komo je u fantastičnoj formi.

ЈУРИМО ТРЕЋИ ПОГОДАК У НИЗУ! Квота је у паду на наш нови Тип дана!

Foto: AP Photo/Luca Bruno

Kao što smo juče predvideli, slabašna odbrana Slovana nije mogla da izdrži atake ofanzivnog LASK-a i golove smo rutinski pogodili, što možete proveriti OVDE, a evo i današnjeg predloga:

Komo igra fantastičan fudbal ove sezone, što na međunarodnoj, što na domaćoj sceni i puca od samopouzdanja pred gostovanje Lansu.

Nanizao je pet pobeda u svim takmičenjima, a posebno je impresivna bila ona iz Lige šampiona kada je na svom terenu počistio Mančester junajted rezultatom 4:1.

Fabregas odlično komanduje svojim timom, Niko Paz, Baturina, Ramon i družina pružaju partije na izuzetno visokom nivou i zbog toga su veliki favoriti protiv Lansa.

Ipak, francuski predstavnik nije lak protivnik, pogotovo na svom "Bolar Delelizu"  gde ga nosi vatrena publika i zbog toga dajemo nešto sigurniji tip (pobedu gostiju uz kvotu 1 u slučaju remija)  koji bi trebao da nastavi našu pobedničku seriju.

TIP DANA: Lans - Komo 2 DNB (1,46)

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