Poznato kada Novak Đoković ponovo izlazi na teren u Parizu!
U drugom kolu čeka ga okršaj sa Rinkijem Hidžikatom.
Novak Đoković saznao je kada će ponovo na teren na mastersu u Parizu, gde ga u drugom kolu očekuje duel sa Australijancem Rinkijem Hidžikatom.
Najbolji srpski teniser igraće na Centralnom terenu, a njegov meč neće početi pre 15.30 časova, dok se očekuje da na teren izađe oko 16 sati.
Pre susreta Đokovića i australijskog tenisera, publika će na Centralnom terenu pratiti okršaje Kventina Alisa i Fransisa Tijafoa, a potom i duel Aleksandera Zvereva i Lorenca Muzetija. Tek nakon njihovog završetka na teren će izaći srpski teniser.
Srpski as je plasman u narednu rundu obezbedio pobedom protiv Valentana Vašeroa, koga je savladao posle tri odigrana seta (6:7, 7:5, 6:1).
Pariz je za Đokovića izuzetno važan i zbog borbe za plasman na Završni masters u Torinu. Novak i dalje pokušava da obezbedi mesto među učesnicima završnog turnira sezone, a situaciju dodatno komplikuje činjenica da u ovoj nedelji brani veliki broj bodova osvojenih prošle godine.
Eventualnim plasmanom u polufinale pariskog mastersa Đoković bi stigao do 3.300 bodova, ali mu za ostvarenje cilja neće biti dovoljan samo dobar rezultat. Potrebno je i da Aleks de Minor i Hodar ranije završe učešće na turniru, kao i da srpski teniser na kraju bude ispred Tejlora Frica.
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