Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

04. 11. 2026. u 09:10

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

3+ TIKET ZA SREDU

16.00 Dortmund U19 - Betis U19 UG 3+ (1.37)
21.00 Lans - Komo UG 3+ (1.50)
21.00 Viking - Sabah Baku UG 3+ (1.33)
21.00 PSV - Klub Briž UG 3+ (1.38)

 Ukupna kvota: 3.77

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