LIGA ŠAMPIONA: Bajern silovit u Madridu, Barsa rutinski sa Vilom - PSŽ brojao do šest (VIDEO)

Još jedno uzbudljivo veče u Ligi šampiona.

Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Fudbaleri Pari Sen Žermena deklasirali su Viljareal na gostovanju rezultatom 6:0, Bajern je u Madridu savladao Atletiko sa 2:0, dok je Barselona bila bolja od Aston Vile sa 3:0 u utakmicama četvrtog kola Lige šampiona.

Parižani su priredili pravu goleadu u Španiji i već posle 17 minuta imali četiri gola prednosti. Ekipa Luisa Enrikea tako je postala tim koji je najbrže stigao do četiri pogotka u jednoj utakmici elitnog evropskog takmičenja.

Prvi je mrežu domaćina zatresao Neveš u devetom minutu, samo tri minuta kasnije Due je povisio na 2:0, a Majulu je već u 13. minutu dodatno uvećao prednost. Konačnih 4:0 na poluvremenu postavio je Ruiz u 17. minutu, pa je Viljareal već u ranoj fazi susreta bio u bezizlaznoj situaciji.

PSŽ nije usporio ni nakon odlaska na odmor. Ruiz je svojim drugim pogotkom u 50. minutu povisio na 5:0, a konačan rezultat postavio je 17-godišnji David Boli u 78. minutu. Mladi fudbaler tako je postigao prvi gol u karijeri za Pari Sen Žermen, i to na debiju za seniorski tim.

Bajern je sa druge strane odneo ceo plen iz Madrida, gde je savladao Atletiko sa 2:0. Iako se očekivao neizvestan okršaj na stadionu Metropolitano, Bavarci su imali kontrolu nad utakmicom, a domaćin je uspevao da odoleva do 54. minuta.

Tada je Lenart Karl iskoristio grešku u odbrani Atletika, oduzeo loptu jednom od defanzivaca i savladao Jana Oblaka.

Konačan udarac domaćinu zadao je Konrad Lajmer u 74. minutu, kada je snažnim šutem sa ivice peterca postavio 2:0. Fudbaleri Atletika pokušali su da se vrate u meč, ali nisu uspeli ozbiljnije da ugroze prednost nemačkog predstavnika.

Barselona je bez većih problema izašla na kraj sa Aston Vilom, pošto je slavila rezultatom 3:0.

Lamine Jamal načeo je mrežu ekipe Unaja Emerija već u sedmom minutu, a Rafinja je sa dva pogotka do sredine drugog poluvremena potvrdio trijumf tima Hansija Flika.

Na ostalim utakmicama Bode Glimt i Lil odigrali su 0:0, što je prvi meč ove sezone u Ligi šampiona završen bez golova. LASK je, sa druge strane, bio ubedljiv protiv Slovana iz Bratislave i slavio sa 4:0. Takođe, Inter je bio bolji od Fejenorda na gostovanju sa 3:0, a srpski vezista Aleksandar Stanković odigrao je 20 minuta.

Standings provided by Sofascore

Liga šampiona, 4. kolo

Utorak

Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)

Batrakov 12, 15

Šahtjor - Sporting 0:1 (0:0)

Dumbija 59

Atletiko Madrid - Bajern 0:1 (0:1)

Karl 54

Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)

Jamal 7, Rafinja 52, 62

Bodo/Glimt - Lil 0:0

Fejenord - Inter 0:3 (0:2)

Bisek 8, Esposito 34, Zjelinski 54

LASK - Slovan 4:0 (3:0)

Molgard Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48

Mančester junajted - Roma 2:2 (0:2)

Fernandes 58. p, Kunja 82, 86 - Soule 11, Malen 17. p

Viljareal - PSŽ 0:6 (0:4)

Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78

Sreda

18:45 AEK - Real Madrid



21:00 Borusija Dortmund - Betis21:00 Lens - Komo21:00 Porto - Napoli21:00 PSV - Klub Briž21:00 RB Lajpcig - Mančester siti21:00 Slavija Prag - Arsenal21:00 Viking - Sabah Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.