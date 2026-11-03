LIGA ŠAMPIONA: Bajern silovit u Madridu, Barsa rutinski sa Vilom - PSŽ brojao do šest (VIDEO)
Još jedno uzbudljivo veče u Ligi šampiona.
Fudbaleri Pari Sen Žermena deklasirali su Viljareal na gostovanju rezultatom 6:0, Bajern je u Madridu savladao Atletiko sa 2:0, dok je Barselona bila bolja od Aston Vile sa 3:0 u utakmicama četvrtog kola Lige šampiona.
Parižani su priredili pravu goleadu u Španiji i već posle 17 minuta imali četiri gola prednosti. Ekipa Luisa Enrikea tako je postala tim koji je najbrže stigao do četiri pogotka u jednoj utakmici elitnog evropskog takmičenja.
Prvi je mrežu domaćina zatresao Neveš u devetom minutu, samo tri minuta kasnije Due je povisio na 2:0, a Majulu je već u 13. minutu dodatno uvećao prednost. Konačnih 4:0 na poluvremenu postavio je Ruiz u 17. minutu, pa je Viljareal već u ranoj fazi susreta bio u bezizlaznoj situaciji.
PSŽ nije usporio ni nakon odlaska na odmor. Ruiz je svojim drugim pogotkom u 50. minutu povisio na 5:0, a konačan rezultat postavio je 17-godišnji David Boli u 78. minutu. Mladi fudbaler tako je postigao prvi gol u karijeri za Pari Sen Žermen, i to na debiju za seniorski tim.
Bajern je sa druge strane odneo ceo plen iz Madrida, gde je savladao Atletiko sa 2:0. Iako se očekivao neizvestan okršaj na stadionu Metropolitano, Bavarci su imali kontrolu nad utakmicom, a domaćin je uspevao da odoleva do 54. minuta.
Tada je Lenart Karl iskoristio grešku u odbrani Atletika, oduzeo loptu jednom od defanzivaca i savladao Jana Oblaka.
Konačan udarac domaćinu zadao je Konrad Lajmer u 74. minutu, kada je snažnim šutem sa ivice peterca postavio 2:0. Fudbaleri Atletika pokušali su da se vrate u meč, ali nisu uspeli ozbiljnije da ugroze prednost nemačkog predstavnika.
Barselona je bez većih problema izašla na kraj sa Aston Vilom, pošto je slavila rezultatom 3:0.
Lamine Jamal načeo je mrežu ekipe Unaja Emerija već u sedmom minutu, a Rafinja je sa dva pogotka do sredine drugog poluvremena potvrdio trijumf tima Hansija Flika.
Na ostalim utakmicama Bode Glimt i Lil odigrali su 0:0, što je prvi meč ove sezone u Ligi šampiona završen bez golova. LASK je, sa druge strane, bio ubedljiv protiv Slovana iz Bratislave i slavio sa 4:0. Takođe, Inter je bio bolji od Fejenorda na gostovanju sa 3:0, a srpski vezista Aleksandar Stanković odigrao je 20 minuta.
Liga šampiona, 4. kolo
Utorak
Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)
Batrakov 12, 15
Šahtjor - Sporting 0:1 (0:0)
Dumbija 59
Atletiko Madrid - Bajern 0:1 (0:1)
Karl 54
Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)
Jamal 7, Rafinja 52, 62
Bodo/Glimt - Lil 0:0
Fejenord - Inter 0:3 (0:2)
Bisek 8, Esposito 34, Zjelinski 54
LASK - Slovan 4:0 (3:0)
Molgard Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48
Mančester junajted - Roma 2:2 (0:2)
Fernandes 58. p, Kunja 82, 86 - Soule 11, Malen 17. p
Viljareal - PSŽ 0:6 (0:4)
Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78
Sreda
18:45 AEK - Real Madrid
21:00 Borusija Dortmund - Betis
21:00 Lens - Komo
21:00 Porto - Napoli
21:00 PSV - Klub Briž
21:00 RB Lajpcig - Mančester siti
21:00 Slavija Prag - Arsenal
21:00 Viking - Sabah
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Kraljica se vratila (FOTO)
03. 11. 2026. u 14:31
Sin Kristijana Ronalda dobio poziv u reprezentaciju, igraće protiv Srbije!
03. 11. 2026. u 14:30
Đoković se vratio iz mrtvih, napravio preokret i osvetio se Vašerou (VIDEO)
03. 11. 2026. u 17:04 >> 17:04
Igrao sa Mesijem, Nejmarom i Suarezom, a sada dolazi na Marakanu
03. 11. 2026. u 14:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)