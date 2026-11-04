Politika

SAIČIĆ O SASTAVU NOVE VLADE SRBIJE: Sve se radi u dogovoru Studentskog pokreta i kandidata Studentske liste

В. Н.

04. 11. 2026. u 10:10

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KANDIDAT na Studentskoj listi Radomir Saičić izjavio je da ne može unapred da govori o kandidatima za sastav nove Vlade Srbije jer, kako je naveo, dogovori nisu završeni, i dodao da se o tome "već neko vreme diskutuje".

САИЧИЋ О САСТАВУ НОВЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ: Све се ради у договору Студентског покрета и кандидата Студентске листе

Foto: Printskrin

- Bićete obavešteni kao i svi ostali kada Studentski pokret i Studentska lista izdaju zajedničko saopštenje - rekao je za list Danas Saičić.

Na pitanje ko zapravo odlučuje o personalnim rešenjima, odgovorio je da se sve radi u dogovoru na relaciji, kako je naveo, Studentski pokret i kandidati sa Studentske liste.

Odgovarajući na pitanje da li su razgovori na temu nove Vlade Srbije već počeli, rekao je da je to nešto o čemu se već neko vreme diskutuje. 

- Razmatramo mi to, nije da čekamo da gojimo prase na Božić. Ali šta će tačno biti, o tome se još vode razgovori - dodao je Saičić. 

Naveo je da prvo na red dolazi konstituisanje Skupštine.

- Konstitutivna sednica parlamenta Srbije može biti sazvana vrlo brzo, ali to ne zavisi od nas. Skupštinu saziva Ana Brnabić. Mi ćemo, naravno, kada god bude sazvana, biti spremni da uradimo ono što je naš posao, naša obaveza i dug prema biračima koji su nas izglasali - kaže Saičić.

Rekao je takođe da će se, kada Skupština bude sazvana, saznati više o daljim potezima. 

(Tanjug)

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