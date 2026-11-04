Tip fudbal

I OVO SMO POGODILI! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

04. 11. 2026. u 09:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

И ОВО СМО ПОГОДИЛИ! Ево данашњих голеада у првом полувремену

Ricardo Larreina / AFP / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

16.00 Borusija Dortmund 19 - Betis U19 |2+ (2.00)

18.00 Flora - Terto Velko |2+ (1.80)

Kvota: 3.60

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)

Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)