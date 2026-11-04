Nakon "senzacije" u Parizu, evo šta je potrebno Novaku Đokoviću da se plasira na Završni masters u Torinu

Eliminacija mladog španskog tenisera Rafaela Hodara u ranoj fazi Mastersa u Parizu dramatično je promenila situaciju u borbi za Završni masters.

Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Novak Đoković je ovim raspletom izgubio najopasnijeg pratioca na ATP trci, čime mu je širom otvoren prozor za odlazak u Torino, posebno jer deveto mesto na listi sada gotovo izvesno garantuje plasman usled preranog završetka sezone za povređenog Janika Sinera.

Najbolji srpski teniser trenutno ima 2.940 bodova i nakon startne pobede nad Valentinom Vašeroom drži sudbinu u svojim rukama. Pred njim su tri jasna novinska scenarija za plasman među osmoricu veličanstvenih u Italiji.

Apsolutno najčistija računica za srpskog asa jeste osvajanje njegove osme titule u prestonici Francuske. Trijumf u „Berisiju“ Novaku donosi novih 1.000 bodova, čime bi stigao do kote 3.900. Ovaj učinak bi mu automatski obezbedio vizu za Torino, bez obzira na to šta do kraja nedelje urade Aleks de Minor ili bilo koji drugi konkurent iz senke.

Sada kada je Hodar van turnira i ne može da uveća svoj saldo, Novaku je za miran san neophodan dubok plasman na francuskom mastersu. Ulazak u finale donosi 650 bodova, što Novaka stavlja u nedostižnu poziciju za ostatak karavana.

Plasman u polufinale (400 bodova) podiže ga na 3.340 bodova, čime odmah preskače Španca na tabeli. U tom slučaju, Đoković bi samo morao da isprati da De Minor ne napravi senzaciju i osvoji sam turnir.

Ukoliko Đoković doživi neočekivan poraz u narednim kolima (gde ga čeka Rinki Hidžikata), kalkulatori će raditi u korist srpskog igrača, ali uz dozu neizvesnosti. Novak bi u ovom razvoju događaja zavisio od rane eliminacije Aleksa de Minora.

Dodatni vetar u leđa Novaku daje i situacija sa povredom Italijana Flavija Kobolija. Ukoliko Koboli zbog zdravstvenih problema bude morao da otkaže nastup u Torinu, crta za plasman se pomera na deseto mesto ATP trke, što bi Đokoviću omogućilo prolaz čak i sa trenutnim bodovnim saldom.

Sve oči teniskog sveta sada su uprte u Pariz, gde se raspliće mreža putnika za završni spektakl sezone koji se igra od 16. do 22. novembra.

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