DRAMA NA NEBU ZBOG DOJAVE O BOMBI: Avion iz Londona hitno morao da sleti, proglašena uzbuna
AVION koji je leteo iz Londona ka Varšavi danas je neplanirao sleteo na aerodrom "Varšava-Modlin" zbog dojave o eksplozivnoj napravi u avionu, nakon čega je aerodrom zatvoren, saopštili su predstavnici aerodroma.
Avion je sleteo u Modlin u 10.01 časova, a u njemu se nalazila 181 osoba, rekao je portparol aerodroma Varšava-Modlin Adam Šablovski, prenosi TVN24.
On je dodao da se čekaju pirotehničke ekipe.
Avion je prvobitno trebalo da sleti na varšavski aerodrom "Šopen", ali je preusmeren u Modlin.
Prema saopštenju aerodroma, u 9.54 časova proglašena je uzbuna zbog prijavljene opasnosti od bombe u avionu koji je saobraćao na liniji London "Hitrou" - Varšava "Šopen".
U trenutku sletanja avion je imao 3,7 tona goriva.
- Nakon sletanja avion je upućen na za to predviđeno mesto, gde ostaje do daljih odluka i naloga nadležnih službi, uključujući pirotehničke ekipe - navedeno je u saopštenju.
Aerodrom "Varšava-Modlin" ostaje zatvoren do daljeg, dok nadležne službe proveravaju prijavljenu pretnju i preduzimaju mere za bezbednost svih osoba koje se nalaze na aerodromu.
- Bezbednost putnika, posade i zaposlenih na aerodromu trenutno je prioritet - navodi se u saopštenju, uz najavu da će informacije o eventualnim promenama situacije i nastavku avio-saobraćaja biti objavljene naknadno.
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