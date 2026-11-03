HILJADE ZAPOSLENIH STREPE ZBOG POSLA: Fabrike najavile zatvaranje pogona i odlazak iz Srbije

POSLE izbora u našoj zemlji i neizvesnosti koja se javila u poslovanju u Srbiji, sve se više pominju odlasci stranih investitora i zatvaranje proizvodnih pogona. Time su ugrožene na hiljade radnih mesta građana ove zemlje.

foto Mobility Event Team

Golden lejdi zatvara fabriku u Valjevu

Fabrika Vali, u okviru italijanske grupe Golden lejdi, zatvoriće svoju fabriku u Valjevu u decembru, najavljeno je radnicima, preneli su lokalni mediji.

Zaposleni su imali sastanak sa rukovodstvom na kom im je rečeno da se polovinom decembra fabrika zatvara. Time su se obistinile glasine koje mesecima kruže Valjevom.

U fabrici je zaposleno 737 radnika, mahom žena. Ova kompanija bavi se proizvodnjom čarapa i donjeg veša, a fabrika u Valjevu radi još od 2001. godine.

Stečaj Alta banke ostaviće mnogo ljudi bez posla

Izvršni odbor Narodne banke Srbije oduzeo je dozvolu za rad Alta banci a. d. Beograd. Prema podacima sa kraja 2025. godine, u ovoj banci bio je zaposlen 621 građanin.

U javnosti postoje sumnje da će zbog stečaja Alta banke čak 10.000 ljudi ostati bez posla.

Ovaj broj nastao je sabiranjem zaposlenih u različitim kompanijama koje su povezane sa Alta grupom. Poslovni sistem koji obuhvata brendove IDEA, Roda i Merkator zapošljava više od 6.500 ljudi, dok pojedini registri navode i više od 7.700 zaposlenih u kompaniji Idea Marketi. Kada se tome dodaju zaposleni u banci i ostalim povezanim društvima, dolazi se do više hiljada radnih mesta.

Foto: Tanjug/K1Info/Vladimir Ristić

Tri fabrike najavile odlazak

Samo pet dana nakon izbora, čak tri fabrike najavile su da zatvaraju svoje pogone, a brojni zaposleni će, nažalost, ostati bez radnih mesta, upozorio je lider opozicije Aleksandar Vučić.

- Tri fabrike su najavile odlazak u pet dana. Zbog opšte nesigurnosti. Ko će da trpi revolucionarne sudove, tužilaštva. Biznismeni znaju i osećaju to. Žene u Valjevu plaču - otkrio je Aleksandar Vučić.

On je naveo više preduzeća koja se, prema njegovim rečima, suočavaju sa smanjenjem broja zaposlenih ili neizvesnom budućnošću.

- Šta ćemo sa Aster tekstilom, koji planira da zatvori proizvodnju? To je 396 zaposlenih. Mi smo ga držali otvorenim do završetka izbora. Eurotaj u Kraljevu, to je 507 zaposlenih. Možete li da ih sačuvate ili ne? To je mnogima druga porodica - kazao je.

Govoreći o kompaniji „Leoni”, podsetio je na ranije napore da se očuvaju radna mesta u Nišu i Prokuplju, dodajući da je u Kraljevu trebalo da ostane najmanje 500 zaposlenih.

Pomenuo je i „Drekslmajer” u Zrenjaninu, za koji je naveo da zapošljava 1.242 radnika, kao i „Golden lejdi”, gde je, prema njegovim rečima, već 700 ljudi ostalo bez posla.

- Još neko vreme rade u Loznici, a pitanje je hoće li i tamo još dugo raditi - rekao je Vučić.

On je dodao da „Magna” u Odžacima smanjuje broj zaposlenih, da „Džonson elektrik” u Nišu planira smanjenje broja radnika za 500, kao i da se sa sličnim problemima suočava „Kula Fiorano”.

Vučić je upitao i ko danas razgovara sa predstavnicima velikih stranih kompanija kako bi ih zadržao u Srbiji.

- Ko razgovara sa Svarovskim? Ja sam tri ili četiri puta razgovarao sa njima da ostanu. Ko razgovara sa kineskom železarom - upitao je.

Posebno je upozorio na moguće posledice prestanka rada železare.

- Ako nam se ugasi železara, to nije 5.000, to je 15.000 do 20.000 ljudi bez posla - rekao je Vučić, imajući u vidu i radna mesta povezana sa njenim poslovanjem.

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