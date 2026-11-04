Mišo je uspeo što Hajduk godinama nije! Ceo Split je plakao, a Poljud sav izgoreo

Split je disao kao jedan na emotivnom oproštaju od muzičke legende i simbola Dalmacije, Miša Kovača, na prepunom stadionu Poljud.

FOTO: Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Da je bio veći i od samog fudbala, Mišo Kovač je dokazao i na svom poslednjem ispraćaju. Uspeo je ono što Hajduku ove sezone još nije pošlo za rukom – u potpunosti je rasprodao splitski Poljud.

Svih 34.000 besplatnih ulaznica planulo je u rekordnom roku, a stadion su preplavile sve generacije obožavalaca koji su došli da upute poslednji pozdrav masteru zabavne muzike.

Severna tribina, dom strastvene Torcide, osvanula je sa masivnim i dirljivim transparentom:



"Sada kad ti duša među zvezde kreće, čuvamo ti pesmu, pevamo za tebe!"

Vrhunac emocija dostignut je u trenutku kada je vozilo sa kovčegom legendarnog pevača prolazilo ispod istočne, zapadne i severne tribine. Dok se automobil kretao stadionom, više od 30.000 ljudi je sa suzama u očima i podignutim rukama jednoglasno pevalo njegove besmrtne hitove "Poljubi zemlju" i "Samo nas nebo rastavit može".

Poslednju počast na terenu muzički su iskazali njegovi dugogodišnji prijatelji i estradne kolege. Mišine pesme pevali su Đulijano, Klapa Rišpet, Dražen Zečić, Mladen Grdović, Jole i Alen Nižetić.

Mišo Kovač, koji je bio poznat kao jedan od najstrastvenijih navijača Hajduka i čija je karijera obeležila decenije muzičke scene na ovim prostorima, preminuo je u subotu u Podstrani kod Splita u 86. godini. Prema želji porodice, sahrana će se obaviti u krugu najbližih u sredu, 4. novembra, na zagrebačkom groblju Mirogoj, gde će počivati pored svog rano preminulog sina Edija.



Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.