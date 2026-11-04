RUSIJA JE ZGROŽENA! Moskva ovo nikako nije očekivala!

NASTAVLjA se teror protiv Rusa!

Foto: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Norveška, Danska, Švedska i Češka odbiće da igraju protiv Rusije na Svetskom prvenstvu u hokeju na ledu 2027. godine u Nemačkoj zbog bezbednosnih razloga i geopolitičkih tenzija, objavili su njihovi nacionalni savezi.

Sportski arbitražni sud (CAS) prošle nedelje je doneo odluku kojom se Rusiji ponovo dozvoljava učešće na takmičenjima pod okriljem Međunarodne hokejaške federacije (IIHF), čime je poništena ranija odluka krovne organizacije o isključenju ruskih timova nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Bojkot utakmice protiv Rusije prvi su objavili Norvežani, poručivši da će preostale utakmice u grupi odigrati prema rasporedu.

- Norveška, s obzirom na trenutnu situaciju i informacije kojima danas raspolažemo, neće igrati protiv Rusije na Svetskom prvenstvu. Naš stav, da Rusiju treba isključiti sa svih međunarodnih prvenstava sve dok traje rat u Ukrajini, ostaje nepromenjen“, objavio je Noveški savez.

Potom su se oglasile Danska, Švedska i Češka. Uz političke razloge, federacije su kao ključni razlog za ovakvu odluku navele zaštitu sportista, ističući potencijalne bezbednosne pretnje za svoje igrače i stručni štab.

- Zbog očuvanja integriteta hokeja na ledu, u trenutnim okolnostima ne možemo da zamislimo igranje protiv Rusije. Ako bismo to učinili, nastao bi potpuni haos“, izjavio je za danske medije Henrik Bah Nilsen, predsednik Danskog saveza hokeja na ledu.

Švedski savez hokeja na ledu (SIF) takođe je poručio da će njihova reprezentacija odbiti da igra protiv Rusije.

- Naš stav ostaje čvrst, zajedno sa nekoliko drugih zemalja dogovorili smo se da ćemo ovu odluku objaviti zajednički“, rekao je predsednik SIF-a Anders Larson.

Češki savez hokeja na ledu objavio je da sledi taj primer.

- Češki hokej na ledu pridružuje se stavu drugih evropskih hokejaških saveza koji su najavili da njihove reprezentacije neće učestvovati u utakmicama protiv Rusije“, navodi se u saopštenju.

Češka vlada je takođe u ponedeljak saopštila da zadržava zabranu izdavanja kratkoročnih viza ruskim državljanima, što bi moglo da utiče na planirano svetsko prvenstvo za hokejašice do 18 godina, čiji je Češka domaćin u januaru.

Finski savez hokeja na ledu objavio je u ponedeljak da će iskoristiti sva raspoloživa sredstva kako bi sprečio učešće Rusije u međunarodnim takmičenjima.

- Naš stav je da Finska neće igrati protiv Rusije“, izjavio je Heiki Hijetanen, čelnik Finskog saveza za hokej na ledu, za finski javni servis YLE.

Zvaničnici u Turkuu poručili su da će taj grad odustati od domaćinstva Svetskog juniorskog prvenstva ako se Rusiji dozvoli učešće.

Reagovali su i komercijalni partneri. Švedska kompanija za proizvodnju nameštaja AJ Products, koja od 1989. godine sponzoriše svetska prvenstva za muškarce, objavio je u ponedeljak da povlači svoje sponzorstvo za turnir iduće godine zbog učešća Rusije.

Finska kompanija Nokian Tyres saopštila je da će prekinuti sponzorstvo Svetskog prvenstva 2027. godine ako se Rusiji dozvoli takmičenje, dodajući da bi nastavak saradnje pod takvim uslovima bio u suprotnosti sa njenim korporativnim vrednostima.



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