PRVO OGLAŠAVANJE TRAMPA POSLE DEBAKLA NA IZBORIMA: Republikanci poraženi i u Senatu i u Predstavničkom domu (FOTO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se nakon što su republikanci pretrpeli težak poraz na izborima za Kongres i izgubili kontrolu nad oba doma, poručivši da će analizirati razloge zbog kojih su pojedini kandidati pobedili, a drugi izgubili.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Istovremeno, demokratama je poslao poruku objavivši fotografiju crvenog kačketa sa natpisom "VETO".

- Postaću politički komentator, i dobar i loš, kada je reč o razlozima zbog kojih su ovi kandidati pobedili ili izgubili! Predsednik Donald Tramp - napisao je u kratkoj objavi na društvenim mrežama nakon što su pristigli rezultati koji potvrđuju da su republikanci izgubili većinu u Senatu.

Objavljivanjem fotografije crvenog kačketa sa natpisom "VETO", Tramp je jasno stavio do znanja kako namerava da vlada do kraja mandata - blokiranjem zakona koje bude usvajala nova demokratska većina.

Republikanci poraženi i u Senatu i u Predstavničkom domu

Demokratska stranka odnela je ubedljivu pobedu na izborima održanim na polovini Trampovog predsedničkog mandata. Prema zvaničnim projekcijama, demokrate su preuzele većinu u Predstavničkom domu, za šta im je bilo potrebno 218 poslaničkih mesta, ali su obezbedile i neophodno 51 mesto za preuzimanje kontrole nad Senatom. Pobede su ostvarile i u nizu saveznih država koje su godinama važile za sigurna republikanska uporišta.

Foto: Tanjug/AP Photo/J. Scott Applewhite)

Birači su na izborima kaznili Trampovu administraciju zbog rasta troškova života, narušavanja demokratskih standarda i nepopularnog rata sa Iranom, koji je obeležio prethodne mesece njegovog mandata.

Sledi potpuna blokada Bele kuće

Gubitak većine u oba doma Kongresa znači da je sprovođenje Trampovog zakonodavnog programa praktično onemogućeno tokom preostale dve godine njegovog mandata. Demokrate sada preuzimaju kontrolu nad ključnim kongresnim odborima, što im omogućava da pokreću zvanične istrage o radu Trampove administracije, organizuju saslušanja državnih zvaničnika i blokiraju finansiranje vladinih projekata.

Budući da više nema stranačku većinu u Kongresu, Trampu kao glavna sredstva za sprovođenje politike ostaju predsedničke izvršne uredbe i pravo veta na zakone koje Kongres usvoji, čime Vašington ulazi u period ozbiljne političke blokade

(Blic)

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