CELA EVROPA JE ZATEČENA! Milijarder sa vrećom novca stigao u Beograd

PANIKA u prestonici Srbije!

Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Crvena zvezda bi usred sezone mogla da ostane bez sjajnog američkog košarkaša Krisa Džonsa, pošto solunski PAOK stiže u Beograd sa ogromnom finansijskom ponudom za tridesettrogodišnjeg beka.

Jedan od najbogatijih grčkih biznismena, Aristotelis Telis Mistakidis, uložio je ogroman novac u PAOK sa ambicijom da sruši Olimpijakos i Panatinaikos i uvede klub u Evroligu. Njegovo bogatstvo procenjuje se na više od četiri milijarde evra, a sada je rešio da dodatno pojača ekipu usred takmičarske godine.

Grčki klub je krenuo po košarkaša Crvene zvezde Krisa Džonsa, Amerikanca sa jermenskim pasošem, ponudivši mu tri miliona evra na godišnjem nivou. Iako su pregovori sa igračevim agentima već počeli, Crvena zvezda se i dalje pita za sve.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Naime, srpski klub je poručio PAOK-u da od prelaska Krisa Džonsa u redove crno-belih iz Soluna nema ništa, iako mu je grčki klub nudio veoma unosan ugovor.

- Džons je motor ekipe, prvi plejmejker i igrač na kojeg Navaro i Teodosić najozbiljnije računaju. Kris ima ugovor na dve sezone, i neće napuštati Mali Kalemegdan - rekao je izvor blizak Zvezdi za "Sportal.rs".

Kris Džons ove sezone u Evroligi prosečno beleži 8,8 poena, 5,9 asistencija i 2,4 skoka po meču. U Crvenu zvezdu je stigao pre nekoliko meseci i odlično se snašao, a pre toga je u Evropi nastupao za Bazel, Mons, Bursaspor, Makabi Tel Aviv, Asvel, Valensiju i Hapoel Tel Aviv.

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