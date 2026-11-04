Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras se nastavlja četvrto kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od istih.
Liga šampiona
18.45 Fenerbahče - Liverpul GG&3+ (1.75)
21.00 Lans - Komo X2&2+ (1.48)
21.00 Porto - Napoli 1X&0-3 (1.87)
21.00 RB Lajpcig - Mančester siti 2&2-6 (1.85)
Ukupna kvota: 8.96
Liverpul je veliki favorit na gostovanju Feneru, ali domaćin bi mogao da postigne bar jedan gol protiv veoma slabe odbrane "redsa".
Komo igra odlično, u formi je i trebao bi ostvariti dobar rezultat na gostovanju Lansu.
Porto je poznat kao odličan tim na svom terenu, pruža sjajne igre u domaćem prvenstvu i očekujemo da to unovči protiv Napolija koji je u velikom padu.
Siti nije baš u ritmu, ali bolji je od Lajpciga i trebao bi to pokazati na terenu ove večeri u Nemačkoj.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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