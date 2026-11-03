PONOŠ VIŠE NIJE PREDSEDNIK STRANKE SRCE: Podneo ostavku, Predsedništvo je prihvatilo

PREDSEDNIŠTVO stranke Srbija centar (SRCE) je na večerašnjoj sednici konstatovalo ostavku predsednika stranke Zdravka Ponoša.

Foto: Printskrin Iks @LaziDetektor

Do održavanja Izborne skupštine u narednih šest meseci stranku će voditi Predsedništvo i Izvršni odbor, navodi se u saopštenju te stranke.

Predsedništvo stranke SRCE je konstatovalo da je "padom režima Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke ostvaren najvažniji iskorak Srbije ka normalizaciji stanja u zemlji".

"Srbija centar će nastaviti kao vanparlamentarna stranka odlučno da se bori za ostvarenje narednog koraka na putu ka ostvarenju ideala evropske Srbije. To podrazumeva nastavak i ubrzanje evropskih integracija i konačno članstvo Srbije u EU. To je cilj koji je bio i jedan od razloga za formiranje stranke pre tri godine. Članovi Predsedništva istakli su da su te vrednosti ujedno i temeljne vrednosti Evropske unije, od kojih stranka neće odstupiti", navodi se u saopštenju.

Predsedništvo stranke SRCE je stava da nastavak evrointegracija nema kredibilnu alternativu i pozvalo novu vlast da uradi šta je u njenoj moći kako bi se otkočio proces evrointegracija.

U saopštenju se ističe da je to jedini put da se "društvo izleči od zla koje je zasejano tokom dugogodišnje vladavine Aleksandra Vučića i koalicije SNS i SPS".

"Stranka Srbija centar ostaje privržena demokratskim procesima, reformama i izgradnji institucija koje će garantovati slobodan i prosperitetniji život za sve građane Srbije. Srbija centar neće biti opozicija već podrška sprovođenju takve politike", poručio je on.

(n1info.rs)