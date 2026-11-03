ŠOK U PARIZU! Đoković dobio neočekivan poklon, sada može da se domogne Torina

Biće drame narednih dana.

Kredit: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Španski teniser Rafael Hodar propustio je priliku da napravi veliki korak ka plasmanu na završni masters u Torinu, pošto je poražen od Kaspera Ruda u drugom kolu mastersa u Parizu rezultatom 6:3, 6:4.

Takav rasplet posebno odgovara Novaku Đokoviću i Aleksu de Minoru, koji sada imaju veću šansu da preskoče mladog Španca u borbi za mesto među osam najboljih.

Hodar je pre ovog meča držao osmu poziciju u trci za Torino, ne računajući Janika Sinera, i sudbinu je imao u svojim rukama. Ipak, Rud mu je zaustavio put ka velikom uspehu, pa je borba za preostala mesta na završnom turniru sezone ponovo otvorena.

Španski teniser trenutno ima 3.234 boda, De Minor je na 3.170, dok Đoković zaostaje sa 2.940. U konkurenciji je i Tejlor Fric, koji ima 50 bodova manje od srpskog asa.

Posebnu pažnju privlači mogući duel Đokovića i De Minora u trećem kolu turnira u Parizu. Prema projekciji žreba, upravo bi taj meč mogao da odluči ko će od njih dvojice sigurno ostati bez plasmana na završni masters.

Pre toga, Đokovića u drugom kolu očekuje duel sa Australijancem Hiđikatom, dok će De Minor odmeriti snage sa Argentincem Ečeverijem. Fric će na startu takmičenja igrati protiv Molčana.

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