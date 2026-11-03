NOVI HAOS U FRANCUSKOJ: Srednjoškolci i studenti sprovode blokade širom države

SREDNjOŠKOLCI i studenti danas su ponovo organizovali blokade i proteste u više francuskih gradova, među kojima su Pariz, Ren, Marsej i Tuluz, a policija je intervenisala kako bi deblokirala pojedine škole, dok je troje učenika privedeno u Nantu u okviru istrage o požaru koji je izbio u srednjoj školi "Nelson Mandela" 1. oktobra.

Foto: Franck DEROUDA / Sipa Press / Profimedia

U Renu su srednjoškolci rano jutros pokušali da blokiraju svoju školu, ali su policija i žandarmerija uklonile barikade, prenosi televizija BFM.

Oko 8 časova, 30-tak učenika ponovo je blokiralo oba ulaza i izlaza iz škole.

Više od 100 srednjoškolaca okupilo se ispred škole, gde su bile raspoređene brojne jedinice policije i žandarmerije, koje su na kraju rasterale demonstrante kako bi omogućile prolaz.

🔴 PARIS | Les lycéens BLOQUENT Place de Clichy Des étudiants des lycées du 9e arrondissement rejoignent la mobilisation en cours en bloquant la Place de Clichy et libèrent le passage pour faire passer des ambulances. https://t.co/rdEAHKHp5S — Révolution Permanente (@RevPermanente) November 3, 2026

U Marseju su učenici jedne velike srednje škole, koja je do sada bila potpuno blokirana, prešli na delimičnu blokadu i propuštanje učenika kako bi sprečili intervenciju žandarmerije i omogućili onima koji žele da prisustvuju nastavi da uđu u školu.

U Parizu su blokade i protesti nastavljeni u nekoliko obrazovnih ustanova, uključujući srednju školu "Luj Veliki" i univerzitet Asas, dok je srednja škola "Elen Buše" ponovo bila blokirana, a demonstranti su protestovali ispred policijskih snaga.

Blokade su zabeležene i u Tuluzu, gde su učenici barikadama i kontejnerima za smeće blokirali jednu srednju školu.

U ponedeljak je u tom gradu bilo ometano funkcionisanje 12 od ukupno 13 srednjih škola, a jedan od učenika koji učestvuje u protestima rekao je za televiziju BFM da su zahtevi demonstranata isti kao na početku pokreta, ali da na njih "nije odgovoreno".

Prema njegovim rečima, danas su mobilisani i studenti Univerziteta Tuluz Žan Žores i Instituta političkih nauka u Tuluzu.

Intervention des forces de l'ordre et usage de gaz lacrymogène à Cachan ce mardi matin pour disperser un blocus et un feu de poubelles devant un lycée. https://t.co/KUUMx34mP5 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) November 3, 2026

U međuvremenu, u Nantu su rano jutros uhapšena i privedena tri učenika srednje škole "Nelson Mandela", koji su zadržani u policiji u okviru istrage o požaru koji je u toj školi izbio 1. oktobra.

Sva trojica su učenici te obrazovne ustanove.

Protesti srednjoškolaca i studenata u Francuskoj počeli su sredinom septembra zbog nedostatka nastavnog osoblja, loših uslova u školama i nezadovoljstva stanjem u obrazovnom sistemu.

Na demonstracijama prošle subote učestovalo je više od 300.000 ljudi.

Među glavnim zahtevima demonstranata su veća ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje nastavnika, smanjenje broja učenika u odeljenjima i reforma sistema za upis na fakultete.

(Tanjug)

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