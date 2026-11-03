Svet

NOVI HAOS U FRANCUSKOJ: Srednjoškolci i studenti sprovode blokade širom države

Ivana Manić

03. 11. 2026. u 11:01

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SREDNjOŠKOLCI i studenti danas su ponovo organizovali blokade i proteste u više francuskih gradova, među kojima su Pariz, Ren, Marsej i Tuluz, a policija je intervenisala kako bi deblokirala pojedine škole, dok je troje učenika privedeno u Nantu u okviru istrage o požaru koji je izbio u srednjoj školi "Nelson Mandela" 1. oktobra.

НОВИ ХАОС У ФРАНЦУСКОЈ: Средњошколци и студенти спроводе блокаде широм државе

Foto: Franck DEROUDA / Sipa Press / Profimedia

U Renu su srednjoškolci rano jutros pokušali da blokiraju svoju školu, ali su policija i žandarmerija uklonile barikade, prenosi televizija BFM.

Oko 8 časova, 30-tak učenika ponovo je blokiralo oba ulaza i izlaza iz škole.

Više od 100 srednjoškolaca okupilo se ispred škole, gde su bile raspoređene brojne jedinice policije i žandarmerije, koje su na kraju rasterale demonstrante kako bi omogućile prolaz.

U Marseju su učenici jedne velike srednje škole, koja je do sada bila potpuno blokirana, prešli na delimičnu blokadu i propuštanje učenika kako bi sprečili intervenciju žandarmerije i omogućili onima koji žele da prisustvuju nastavi da uđu u školu.

U Parizu su blokade i protesti nastavljeni u nekoliko obrazovnih ustanova, uključujući srednju školu "Luj Veliki" i univerzitet Asas, dok je srednja škola "Elen Buše" ponovo bila blokirana, a demonstranti su protestovali ispred policijskih snaga.

Blokade su zabeležene i u Tuluzu, gde su učenici barikadama i kontejnerima za smeće blokirali jednu srednju školu.

U ponedeljak je u tom gradu bilo ometano funkcionisanje 12 od ukupno 13 srednjih škola, a jedan od učenika koji učestvuje u protestima rekao je za televiziju  BFM da su zahtevi demonstranata isti kao na početku pokreta, ali da na njih "nije odgovoreno".

Prema njegovim rečima, danas su mobilisani i studenti Univerziteta Tuluz Žan Žores i Instituta političkih nauka u Tuluzu.

U međuvremenu, u Nantu su rano jutros uhapšena i privedena tri učenika srednje škole "Nelson Mandela", koji su zadržani u policiji u okviru istrage o požaru koji je u toj školi izbio 1. oktobra.

Sva trojica su učenici te obrazovne ustanove.

Protesti srednjoškolaca i studenata u Francuskoj počeli su sredinom septembra zbog nedostatka nastavnog osoblja, loših uslova u školama i nezadovoljstva stanjem u obrazovnom sistemu.

Na demonstracijama prošle subote učestovalo je više od 300.000 ljudi.

Među glavnim zahtevima demonstranata su veća ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje nastavnika, smanjenje broja učenika u odeljenjima i reforma sistema za upis na fakultete.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: 

Protesti đaka u Parizu: Traže više profesora i bolje škole    

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