VUČIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI: Sve što su govorili je laž, za 10 dana su nam ukinuli državu!

LIDER opozicije Aleksandar Vučić, obratio se javnosti putem društvenih mreža Tik-Tok i Fejsbuk.

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Obraćanje Vučića

Aleksandar Vučić ocenio je da će pobeda demokrata na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama dodatno zakomplikovati situaciju u najmoćnijoj zemlji sveta, ali i na spoljnopolitičkom planu, zbog očekivanog produžetka sukoba na Bliskom istoku.

- Očekujem da Izrael radi na proširenju svoje zone uticaja i bezbednosne zone i u Siriji i u Libanu - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da očekuje da Amerika žešće napadne Iran u skorijem periodu što će doprineti težoj političkoj situaciji, ali i ceni nafte i naftnih derivata.

- Važno je da se nova vlast što pre formira i počne time da se bavi. Verujem da će Tramp da prihvati poraz i nastaviti da se bori. Savako ko ga podceni će napraviti veliku grešku - rekao je Vučić.

Kaže da su oni jedini upozoravali na ono što de dešava u Srbiji poslednjih dana.

- Nikavu odgovornost nisu u stanju da preuzmu, pa pokušavaju da sakriju svoju nemoć i ono što žele da urade a okrive drugog. Posle upada u restorane sinoć su upali u hotel Hajat i maltretirali prisutne. Obaveštavaću vas o ovome jer policija neće. Niko ni na koji način nije reagovao. Ljudima samo stižu poruke koliko i gde para da donesu - rekao je Vučić.

O tome kako se Srbija za par dna postala "banana država" kaže da se najbolje vidi u slučaju Vulin.

- Avion redovnom linijom išao za Moskvu. Idu Bajatović, Popović i Vulin, svi ih znaju ko su i nema šanse da ih neko ne prepozna. I onda kod Viljnusa uzmu i kažu vratite avion. To kaže potrčko koji je želeo da se dodovori studentskoj listi. Oni se igraju sa tim. Kad su vratili putnike dva sta nazad i čekanje u Beogradu par sati i opet na put, dakle oko 8-9 sati izgubljeno. Vulin je u Moksvi, jer naravno nisu imali ništa. Slušali ste laži od Štimca i drugih jer oni misle da oni valjda podižu optužnice, ali moje pitanje je ko će to da plati. Šteta nije manja od milion evra. A o reputaciji i maltretiranju ljudi da ne govorim - rekao je Vučić.

Zapitao je i da li je to vlast kakvu građani žele, dodajući da se stanje neće promeniti samo od sebe.

- Je l' to vlast kakvu hoćemo? Ili ne, ne, to će se kao promeniti. Neće se promeniti. Ako niste u stanju da svojom ličnom odgovornošću, svojom borbom, svojim zalaganjem za institucije i uspostavljanje javnog reda i mira to uspete da obezbedite danas, verujte mi, jednako teško biće sutra - poručio je Vučić.

On je ocenio da takva vrsta progona govori o onima koji je sprovode, a ne o ljudima koji su njome obuhvaćeni, pozivajući ih da se, umesto izmišljanjem i progonom, bave konkretnim stvarima koje nameravaju da urade.

- Nemojte da izmišljate već se bavite onim što ćete da napravite. I danas koriste tu Er Srbiju koju sam ja sa sardnicima pravio... Nemojte da je razarate jer ništa ne znate. Mi smo obezbedili linije za Njujork, Peking i mnoga druga mesta. Gledajte da sve ne pogubite od jednom, jer znamo da niste u stanju da tim rukujete. Nemojte da dirate ono što je funkcionisalo odlično - kaže Vučić.

Govoreći o ekonomskim problemima, ukazao je na situaciju u Zrenjaninu, gde kompanija Dreksel Majer, koja posluje 18 godina, najavljuje odlazak.

Kako je objasnio, tu kompaniju dovela je vlast Demokratske stranke, dok je aktuelna vlast, kako je naveo, nastojala da pomogne njenom poslovanju i obezbedi produžetak ostanka u Zrenjaninu.

- Da nismo doveli kineski Linglong, Zrenjanin bi bio grad gladi. I da nismo krenuli u izgradnju autoputa ka Zrenjaninu. Ovako, ovo će biti težak udarac za Zrenjanin: 1.100 ljudi ostaće bez posla - upozorio je Vučić.

On je dodao da probleme najavljuje i japanska kompanija Jazaki u Šapcu, za koju je naveo da planira smanjenje broja zaposlenih za 10 odsto, odnosno oko 250 radnika.

- Dakle, svakoga dana samo slušamo o otkazima - rekao je Vučić.

- Ako neko misli da se investitori privlače tako što im nećete dati subvencije i da će sve samo od sebe da se reši to je velika greška. Ništa niste razumeli u ekonomiji, malo šta znate i da ste sve ono što ste naučili na mrežama dalje od toga niste mrdnuli. Molim vas da formirate vlast i da počenete da se bavite ozbiljnim stvarima.

Vučić je pozvao nadležne da se izjasne o nastavku priprema za Ekspo, odnosno da kažu da li treba nastaviti sa velikim nabavkama i ulaganjima ili odustati od njih.

- I recite nam za Ekspo, recite ljudima u Vladi, današnjoj, tehničkoj, da li da ulažu u velike nabavke ili da ne ulažu u te velike nabavke. Ako nećete da radite Ekspo, to je velika sramota za državu, ali nam kažite da nećete da radite Ekspo - rekao je Vučić.

On je upozorio da bi odustajanje od projekta značilo i odustajanje od daljeg ubrzanja građevinske industrije, što bi se, prema njegovim rečima, odrazilo na privredni rast u narednoj godini.

- To će nam značiti nižu stopu rasta sledeće godine, umesto da budemo prvi, bićemo peti, šesti, sedmi ili osmi u Evropi. To vam znači i manje povećanje plata i penzija nego što je trebalo da bude - naveo je Vučić.

Kako je zaključio, građani treba da budu upoznati sa mogućim posledicama odluke o nastavku ili obustavljanju projekta.

Vučić navodi da ovakvo stanje nije bilo ni '45. godine govoreći o sinoćnoj emsiji "Takovska 10".

- Sinoć su mi vratili da pogledam Takovska 10, 3:0, 4:0, voditeljka blokader, i tri gosta, sva tri gosta isto misle: 'Konačno je došla demokratija na RTS-u' -rekao je Vučić.

On je ocenio da takva situacija predstavlja potpunu unisonost u iznošenju stavova, dodajući da, prema njegovim rečima, ni 1945. godine nije bilo takvog jednoumlja.

- Jednoumlje, apsolutno jednoumlje, unisonost u potpunosti. Tako nije bilo ni '45. godine. Oni bi doveli jednog, pa taj jedan, ali da baš dovedu trojicu koja isto govore i isto misle, a i da voditelj bude taj koji isto govori i isto misli, to se još nije dogodilo - naveo je Vučić.

Govoreći o sadržaju emisije, posebno je kritikovao izjavu da nije važno ko će biti premijer, jer će se odluke svakako donositi.

- Kažu: 'Pa nije važno ko će da bude premijer, donosiće se odluke i za nešto, i koga briga ko je premijer'. Toliko neodgovornosti, toliko glupih reči, toliko praznih reči, a iza svega je strah, pretnje koje pokušavaju da šire - rekao je Vučić.

Dodao je da bi mu, da nije bilo događaja u vezi sa Vulinom, čitava situacija bila smešna.

- I ja sam sinoć, da vam kažem, da nije bilo tragično ono što su uradili sa Vulinom, verujte mi, smejao bih se celu noć. To je, to je ne tragikomično, nego mnogo više od toga - istakao je Vučić.

On je ocenio da takvi događaji pokazuju, kako je rekao, „jad i čemer“ u koji je zapala država, uz upozorenje na opštu nesigurnost i zatvaranje.

Vučić navodi da policajci čuvaju kontejnera, iako ni jedan takav slučaj nije nađen, jer neko mora da pokazuje da gluposti koje su izgovorene u kampanju si istina.

- Neka pričaju svakojake neistine o zvučnom topu i svemu drugom, ali to su opasne stvari i tim opasnim stavrima ste rušili državu. Znate da zvučnog topa nije bilo... Najvažnija vest je pitanje Informera, on im smeta. "De fakto" postaju najgledanija TV a oni hoće da ga ugase i to po direktnom nalogu Studentske liste. Ne Šabić, Stevica Smederevac i ne znam ko. Oni to rade uz direktnu podršku EU. Meni jetaj iz EU gvoorio da treba da bude 5:4 za opoziciju a sad su napravili 8:0... U kampanji je bilo slučajeva da Mali bude sam protiv njih četvoro. Zato danas može da bude 4:0 i koliko demokratije danas nema. Želim da čestitam ljudima iz Informera koji su pokazali da čast i obraz mogu da postoje i da mogu bolje i više nego drugi koji su to radili u prethodnom periidu. Pokazali su da biti čovek znači imati stav i principe. Verujem da će da ih ugase, jer kod ovih drugih nema principa. Sačekaćemo formiranje skupštine i pratiti šta se dešava na RTS i mi ćemo uskoro krenuti u ozbiljne demostracije protiv javnog servisa - rekaao je Vučić.

Vučić kaže da će pronaći način da Informer bude vidiljiv.

- Sve što su govorili o medijskim slobodama i princima je laž. Za 10 dana su nam ukinuli državu... Niko nikome ne odgovara ni za šta - kazao je on.

Prema rečima Vučića pojedinci iz advokatske komore se "ubiše" od pojavljivanja na RTS i pola sata razglabaju da li je on prekršio ustavne zakone i nikako da ustanove da jeste.

- Tuc-muc i nikao da kažu da su više od 25% pomilovanih oni koji su bili ili osumnjičeni ili optuženi za najteža krivična dela, nikao da pomenu Milosava Simovića koji je bio komnadant kopnene Vojske Srbije - rekao je Vučić i dodao da bi sve pomilovane opet pomilovao i narednih 500 puta.

- Imate i batinu ako vam neko ne veruje u moral. I šta sad? Niste me fascinirali. Jedva čekam da kažete šta nije bilo u skladu sa zakonom. Sem Dijane Hrkalović, možda još jedna ili dve osobe nisam siguran ni da sam video u životu. Toliko o vašim lažima i to o onome što je isključivo nadlženost predsednika... Razorili ste državu za 10 dana više nego DOS-ovci. Ali sada dolazi njihovo vreme. Mislite da će da vas slušaju, e pa neće. Čestitam izbor za novog diretkora EPS, on je najluđi od svih, pitanje je hoćemo li da imamo struje. Slede nam crni dani narode... Mnoge od odluka njihovih su porpilično komične. Što se tiče ljudi koji drugačije misle, ne samo SNS već sve druge progonjene i one koji osećaju strah i takstite koji imaju manje posla i ljudi po prodavnicma, polako smiriće se vreme i uradićemo sve da Srbija izađe iz krize - kaže Vučić.

O predlogu za 4 radna dana će uništiti Srbiju.

- Nadam se da je to bilo dodvoravanje. Uništiće nam zemlju nećemo imati ništa, od čega možemo da živimo i jedemo. To će ekonomske parametre da promeni i poremeti ali šta da radite mi smo deo nekog širog ekperimenta i morali smo kroz ovu muku i čistilište da prođemo - rekao je Vučić.