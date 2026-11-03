TIP DANA JE JUČE PROŠAO: Danas tipujemo zanimljiv duel u Ligi šampiona za vas

Odbrana Slovana prečesto popušta

Photo: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

Juče smo za vas tipovali meč drugog razreda saudijskog fudbala gde je domaćin opravdao ulogu favorita, a nas je privukla relativno visoka kvota na njih. Taj dobitni tip možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjeg predloga:

LASK i Slovan Bratislava sastaju se u četvrtom kolu Lige šampiona, a sve ukazuje na utakmicu sa dosta golova. Austrijanci su u prethodnom evropskom nastupu priredili iznenađenje pobedom od 3:2 na gostovanju Sportingu, ali su i tada pokazali da im odbrana nije jača strana. Na tri dosadašnje utakmice u ligaškoj fazi primili su čak devet golova, dok su šest puta zatresli protivničku mrežu.

S druge strane, Slovan je u izuzetno teškoj situaciji. Slovaci su izgubili sva tri dosadašnja meča, uz čak 13 primljenih golova. Posle poraza od Pari Sen Žermena i Štutgarta, Roma im je očitala lekciju rezultatom 4:0. Iako su u domaćem prvenstvu znatno uspešniji, na evropskoj sceni očigledno imaju velikih problema da pariraju kvalitetnijim protivnicima.

LASK je u Lincu favorit, ali njegova defanzivna nestabilnost ostavlja prostor gostima da zaprete. Austrijanci su postigli šest golova u poslednja dva meča Lige šampiona, ali nisu uspeli da sačuvaju mrežu ni u jednom od tri dosadašnja susreta. Slovan, uprkos slabim rezultatima u Evropi, ima dovoljno napadačkog potencijala da iskoristi takve propuste.

Očekujemo otvorenu utakmicu u kojoj bi domaćin trebalo da nametne ritam, ali ni gosti ne bi smeli da se zadovolje pasivnom ulogom. Uz ranjive odbrane i potrebu oba tima za bodovima, granica od tri gola deluje dostižno.

TIP DANA: LASK - Slovan 3+ (1,38)

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