TIP DANA: "Mrki" marširaju ka eliti, kvota na keca je vrlo primamljiva
Domaćin ne zna za poraz na poslednjih pet mečeva.
Al Džabalain igra odlično ove sezone i zasluženo zauzima drugo mesto na tabeli sa 18 bodova iz devet utakmica.
Domaćin je u sjajnoj formi i ne zna za poraz u poslednjih pet mečeva, u kojima je ostvario četiri pobede i jedan remi. Napad nije preterano efikasan, ali je odbrana izuzetno pouzdana.
Al Bukairija se, s druge strane, nalazi u velikoj rezultatskoj krizi. Gosti su na pretposlednjem, 17. mestu sa svega šest bodova posle devet odigranih kola. U poslednjih pet utakmica pretrpeli su tri poraza, uz jednu pobedu i jedan nerešen rezultat.
Čak 15 primljenih golova u ligi ukazuje na ozbiljne probleme u defanzivi, samo Hadžer je primio više od njih.
Razlika u kvalitetu, trenutnoj formi i ambicijama dva tima je ogromna i sve je na strani domaćina. Al Džabalain igra veoma dobro, a u prilog mu ide i tradicija, pošto je slavio u poslednja tri međusobna duela. Očekujemo rutinsku pobedu domaće ekipe, a kvota od 1,56 može se nazvati poklonom.
TIP DANA: 1 (1,56)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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