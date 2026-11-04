MIROVNJACI ĆE MOĆI DA PUCAJU NA RUSE?! Evropske prestonice, na čelu s Parizom i Londonom, spremaju trupe za Ukrajinu

BRITANSKI i francuski vojnici, zajedno sa svojim evropskim saveznicima, imaće pravo da uzvrate vatrom na ruske snage ukoliko budu napadnuti tokom eventualne mirovne misije u Ukrajini.

Foto: Tanjug / Ukrainian Emergency Service via AP

Kako otkriva britanski "Gardijan", pozivajući se na zapadne zvaničnike, priprema se međunarodna vojna formacija koja bi trebalo da bude raspoređena posle uspostavljanja primirja, ali uz pravila koja otvaraju mogućnost neposrednog oružanog sukoba evropskih i ruskih vojnika.

O ovim planovima izvestili su i drugi mediji, poput britanskog "Skaj njuza", francuskog "Monda" i agencija Asošijeted pres, dok je britansko Ministarstvo odbrane zvanično predstavilo predstojeću vojnu vežbu i podatke o njenim učesnicima. Reč je o pripremama za eventualno raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini, koje bi trebalo da doprinesu očuvanju mira i jačanju ukrajinskih odbrambenih kapaciteta, ali bi istovremeno predstavljale i ozbiljan bezbednosni izazov.

Francuska i Velika Britanija predvodiće multinacionalne snage koje bi delovale izvan struktura NATO, praktično bez američke pomoći. Posebno je značajno to što se planira da ne zavise ni od američkih komunikacionih i tehnoloških sistema, uključujući satelitsku mrežu "Starlink" Ilona Maska.

Prva velika provera spremnosti zakazana je od 9. do 22. novembra u Poljskoj, gde će u vežbi pod nazivom "Koalicija" učestvovati oko 2.800 pripadnika oružanih snaga u okviru kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih jedinica iz 11 zemalja. Francuska će obezbediti najveći kontingent, dok će Britanci učestvovati sa 300 vojnika iz Sedme lake mehanizovane brigade, uz podršku ratnog vazduhoplovstva. Među učesnicima su i Nemačka, Poljska, Belgija, Estonija, Litvanija, Holandija, Španija, Švedska i Turska.

Cilj manevara je da se proveri koliko brzo evropske armije mogu da prebace ljudstvo i opremu u Ukrajinu, uspostave zajedničku komandu i obezbede snabdevanje. Planovi se razrađuju više od godinu dana. Komandant multinacionalnih snaga, britanski general Tom Bejtman, naglasio je da evropske zemlje nameravaju da Ukrajini pruže čvrste i obavezujuće bezbednosne garancije. Zapadni vojnici bili bi raspoređeni daleko od linije razdvajanja, a njihova misija ne bi imala ofanzivni karakter. Ipak, imali bi pravo da se brane od ruskih napada, uključujući udare dronovima.

Britanski general posebno je naglasio da je reč o snagama koje nisu deo NATO, što znači da bi delovale izvan struktura zapadnog vojnog saveza. Ukoliko budu raspoređene u Ukrajini, očekuje se da će imati veoma ograničenu podršku SAD, ili da je uopšte neće imati. Time bi evropske zemlje praktično preuzele odgovornost za sprovođenje ove operacije, bez oslanjanja na američko vojno prisustvo. Američki predsednik Donald Tramp već je odbacio mogućnost slanja američkih vojnika u buduću misiju.

Istovremeno, američke bezbednosne garancije Ukrajini mogle bi da budu deo budućeg mirovnog sporazuma. Garancije bi podrazumevale obavezu Vašingtona da na određeni način, dostavljanjem naoružanja na primer, reaguje u slučaju novog ruskog napada na Ukrajinu, dok bi neposredna podrška evropskim snagama obuhvatala obaveštajnu, logističku, komunikacionu i drugu vojnu pomoć tokom njihove misije. Konkretan sadržaj američkih garancija zasad nije utvrđen.

Britansko Ministarstvo odbrane posebno naglašava da se ne priprema klasična mirovna misija, u kojoj bi međunarodne snage nadzirale poštovanje primirja ili razdvajale zaraćene strane. Njihov zadatak bio bi prvenstveno da doprinesu stabilizaciji Ukrajine, obnovi njenih vojnih kapaciteta i stvaranju dugoročnih bezbednosnih garancija.

Pored jačanja ukrajinske vojske, planirano je i angažovanje borbenih aviona radi obezbeđivanja vazdušnog prostora i ponovnog otvaranja civilnih aerodroma. Turska bi predvodila uklanjanje mina u Crnom moru, čime bi se omogućio nastavak izvoza žitarica i pomorske trgovine.

Ali, to stvara i realnu opasnost. Jer, čak i ograničeni incident mogao bi da izazove ozbiljnu međunarodnu krizu, posebno imajući u vidu da je Moskva već odbacivala mogućnost raspoređivanja zapadnih snaga na ukrajinskoj teritoriji. Sve se to priprema u trenutku kada mirovni pregovori praktično tapkaju u mestu, a Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade na energetsku infrastrukturu.

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