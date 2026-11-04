Nezapamćen skandal u srpskom fudbalu: Šef stručnog štaba glavom udario sudiju (VIDEO)
Šef stručnog štaba Bora 1919, Zoran Vasiljević, izazvao je neviđen skandal na terenima Prve lige Srbije kada je u naletu besa glavom udario četvrtog sudiju Nikolu Bikića tokom prvenstvenog susreta protiv Spartak Ždrepčeve krvi (0:1).
Ovaj teški incident dogodio se u 73. minutu utakmice 16. prvoligaškog kola, a kompletan tok događaja zabeležen je na video snimku sa meča odigranog na zaječarskoj Kraljevici.
Sve je počelo kada je glavni arbitar Aleksandar Lukić pokazao crveni karton šefu struke domaćih. Nakon toga, četvrti sudija Nikola Bikić prišao je klupi borskog tima, što je dovelo do žestoke verbalne rasprave sa predstavnicima domaćih.
U opštoj tenziji, Vasiljević je reagovao izuzetno agresivno, "planuo" je i naglim trzajem glave udario Bikića. Iako se od siline udarca zateturao, napadnuti sudija je uspeo da ostane na nogama.
Međutim, to nije smirilo šefa stručnog štaba Bora 1919, koji se dodatno ostrvio na arbitra, nastavljajući sa pretnjama, psovkama i uvredama. Situacija je u tim trenucima pretila da preraste u incident još većih razmera.
Ubrzo je ceo trenerski tim borskog tima okružio četvrtog arbitra, a crveni karton je zbog učešća u nemilim scenama pokazan i Vladanu Žujoviću, pomoćniku u stručnom štabu Bora. Utisak je da se u ovim momentima nije proslavio ni sudijski tim, s obzirom na to da su reakcije četvrtog sudije dodatno podgrejale ionako napetu atmosferu pored aut-linije.
Ceo slučaj je odmah nakon utakmice uredno prijavljen nadležnim organima Fudbalskog saveza Srbije. Izvesno je da sve aktere ovog skandala očekuju drastične kazne Disciplinske komisije, kojom predsedava Ivan Nikolić. Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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