JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg TIP tiketa
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
13.00 Persik Kediri - Persis Solo 1 (1.40)
16.00 Al Nasr Dubai - Katar 1 (1.55)
21.00 Lajpcig - Mančester Siti 2 (1.55)
Kvota: 3.36
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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