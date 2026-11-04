Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg TIP tiketa

Немања Пејчић

04. 11. 2026. u 08:55

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег ТИП тикета

AP Photo/Dave Thompson

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

13.00 Persik Kediri - Persis Solo 1 (1.40)

16.00 Al Nasr Dubai - Katar 1 (1.55)

21.00 Lajpcig - Mančester Siti 2 (1.55)

Kvota: 3.36

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