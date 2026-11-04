ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) organizovala je skup ispred Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Foto: Novosti

Novinari, medijski radnici i građani digli su glas protiv pokušaja gašenja medija.

Brnabić: Nenormalno je gasiti medije

- Došla sam danas da pružim podršku Informeru. Za 14 godina dok je Aleksandar Vučić vodio Srbiju i SNS vodili Srbiju, nijedan medij nije ugašen. Vučić je uveo praksu da mi kao najviši državni funkcioneri ne smemo da tužimo medije ni kada su lagali o nama, ni kada su obmanjivali javnost - izjavila je Ana Brnabić.

Ona je poručila da je nenormalno gasiti medije.

Skandiranje članovima REM-a

Okupljeni narod skandira članovima Saveta REM. Čuju se povici "Izađite napolje, izađite napolje".

Ogroman broj ljudi ispred REM-a - tu su i Brnabić, Vučević, Gašić

Ogroman broj ljudi trenutno se nalazi ispred REM-a. Tu su Ana Brnabić, Miloš Vučević, Bratislav Gašić.

Foto: Novosti Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Redovna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koja će biti javna, zakazana je za danas u 11.00 časova.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.