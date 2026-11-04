uživoDOSTA JE PRETNJI, UCENA I POZIVA NA GAŠENJE MEDIJA: Protest ispred REM-a - ogroman broj ljudi došao da pruži podršku (VIDEO)
ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) organizovala je skup ispred Regulatornog tela za elektronske medije (REM).
Novinari, medijski radnici i građani digli su glas protiv pokušaja gašenja medija.
Brnabić: Nenormalno je gasiti medije
- Došla sam danas da pružim podršku Informeru. Za 14 godina dok je Aleksandar Vučić vodio Srbiju i SNS vodili Srbiju, nijedan medij nije ugašen. Vučić je uveo praksu da mi kao najviši državni funkcioneri ne smemo da tužimo medije ni kada su lagali o nama, ni kada su obmanjivali javnost - izjavila je Ana Brnabić.
Ona je poručila da je nenormalno gasiti medije.
Skandiranje članovima REM-a
Okupljeni narod skandira članovima Saveta REM. Čuju se povici "Izađite napolje, izađite napolje".
Ogroman broj ljudi ispred REM-a - tu su i Brnabić, Vučević, Gašić
Ogroman broj ljudi trenutno se nalazi ispred REM-a. Tu su Ana Brnabić, Miloš Vučević, Bratislav Gašić.
Redovna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koja će biti javna, zakazana je za danas u 11.00 časova.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
DOSTA JE PRETNjI, UCENA I POZIVA NA GAŠENjE MEDIJA! Počinje protest ispred REM-a
04. 11. 2026. u 10:33
SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2
04. 11. 2026. u 10:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)