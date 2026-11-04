Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

04. 11. 2026. u 09:25

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: Tanjug/AP/Dave Shopland

Sreda

18.45 Fenerbahče - Liverpul GG (1.55)
21.00 Viking - Sabah Baku GG (1.48)
21.00 Lens - Komo GG (1.48)

Ukupna kvota: 3.40

 

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