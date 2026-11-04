HRVAT GURNUO PRST U OKO RUSIMA! Nećete kročiti u Evropu, niko vas ne želi osim tog prevaranta

Bivši hrvatski fudbaler i aktuelni funkcioner ukrajinskog Šahtjora, Darijo Srna, podigao je ogromnu prašinu u svetu fudbala brutalnim napadom na Svetsku fudbalsku federaciju (FIFA) i predsednika Đanija Infantina zbog pokušaja da se Rusi vrate na međunarodnu scenu!

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji kapiten Hrvatske potpuno je "izgubio živce" nakon što je FIFA prošlog meseca dozvolila kadetskoj reprezentaciji Rusije (do 15 godina) učešće na Svetskom prvenstvu. Srna je otvoreno poručio da je za njega Infantino završio priču i da FIFA uopšte ne mari za ukrajinske klubove, već isključivo za milione i biznis.

Srna nije birao reči kada je uporedio prvog čoveka FIFA sa predsednikom UEFA, Aleksandrom Čeferinom, kojeg je podigao u nebesa.

- Ako uporedite predsednika Čeferina sa Infantinom, videćete da su to dve potpuno različite osobe. Čevek koji voli fudbal je gospodin Čeferin. On štiti sve klubove. Ne želi da proda fudbal bogatim ljudima. Sa druge strane, FIFA vodi biznis. To smo videli na Svetskom prvenstvu. Nažalost, nisu zaštitili nijedan klub iz Ukrajine tokom rata. Zato nemam poštovanja ni prema Infantinu, ni prema celoj FIFA“, oštar je Hrvat.

Ipak, ono što je najviše odjeknulo u javnosti jeste Srnina tvrdnja da ruski klubovi neće videti Ligu šampiona i evropska takmičenja sve dok se rat ne završi, jer ih u Evropi niko ne želi.



- Mislim da je to nemoguće dok je Čeferin predsednik. Mislim, kako? Kako je moguće da ruski klub dođe da igra u Engleskoj? Možete li to da zamislite? Ili u Nemačkoj, Poljskoj, Španiji ili Italiji? To je nemoguće, jer oni žive u sopstvenom svetu. Nisu dobrodošli u Evropu! Kada bi Čelsi igrao protiv Zenita na Stamford Bridžu, nastao bi opšti haos“, poručio je Srna.



Podsetimo, Šahtjor iz Donjecka, u kome Srna već godinama radi kao funkcioner, već punih 12 godina ne igra na svom stadionu zbog sukoba koji su počeli još 2014. godine. Danas ovaj ukrajinski gigant svoje mečeve u Ligi šampiona kao domaćin igra upravo u Londonu, na stadionu Čelsija.



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