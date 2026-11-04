HRVAT GURNUO PRST U OKO RUSIMA! Nećete kročiti u Evropu, niko vas ne želi osim tog prevaranta
Bivši hrvatski fudbaler i aktuelni funkcioner ukrajinskog Šahtjora, Darijo Srna, podigao je ogromnu prašinu u svetu fudbala brutalnim napadom na Svetsku fudbalsku federaciju (FIFA) i predsednika Đanija Infantina zbog pokušaja da se Rusi vrate na međunarodnu scenu!
Nekadašnji kapiten Hrvatske potpuno je "izgubio živce" nakon što je FIFA prošlog meseca dozvolila kadetskoj reprezentaciji Rusije (do 15 godina) učešće na Svetskom prvenstvu. Srna je otvoreno poručio da je za njega Infantino završio priču i da FIFA uopšte ne mari za ukrajinske klubove, već isključivo za milione i biznis.
Srna nije birao reči kada je uporedio prvog čoveka FIFA sa predsednikom UEFA, Aleksandrom Čeferinom, kojeg je podigao u nebesa.
- Ako uporedite predsednika Čeferina sa Infantinom, videćete da su to dve potpuno različite osobe. Čevek koji voli fudbal je gospodin Čeferin. On štiti sve klubove. Ne želi da proda fudbal bogatim ljudima. Sa druge strane, FIFA vodi biznis. To smo videli na Svetskom prvenstvu. Nažalost, nisu zaštitili nijedan klub iz Ukrajine tokom rata. Zato nemam poštovanja ni prema Infantinu, ni prema celoj FIFA“, oštar je Hrvat.
Ipak, ono što je najviše odjeknulo u javnosti jeste Srnina tvrdnja da ruski klubovi neće videti Ligu šampiona i evropska takmičenja sve dok se rat ne završi, jer ih u Evropi niko ne želi.
- Mislim da je to nemoguće dok je Čeferin predsednik. Mislim, kako? Kako je moguće da ruski klub dođe da igra u Engleskoj? Možete li to da zamislite? Ili u Nemačkoj, Poljskoj, Španiji ili Italiji? To je nemoguće, jer oni žive u sopstvenom svetu. Nisu dobrodošli u Evropu! Kada bi Čelsi igrao protiv Zenita na Stamford Bridžu, nastao bi opšti haos“, poručio je Srna.
Podsetimo, Šahtjor iz Donjecka, u kome Srna već godinama radi kao funkcioner, već punih 12 godina ne igra na svom stadionu zbog sukoba koji su počeli još 2014. godine. Danas ovaj ukrajinski gigant svoje mečeve u Ligi šampiona kao domaćin igra upravo u Londonu, na stadionu Čelsija. Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Preporučujemo
ŠOK U PARIZU! Đoković dobio neočekivan poklon, sada može da se domogne Torina
03. 11. 2026. u 23:45
LIGA ŠAMPIONA: Bajern silovit u Madridu, Barsa rutinski sa Vilom - PSŽ brojao do šest (VIDEO)
03. 11. 2026. u 23:06 >> 23:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Trener Denvera stao u odbranu Nikole Jokića: "On je jedan od najefikasnijih koji su igrali ovu igru...."
Denver je sinoć ponovo poražen, ovoga puta od Portlanda, a nakon meča svoje utiske izneo je trener Nagetsa Dejvid Adelman koji je kritikovao skok svoje ekipe i stao u odbranu svojih glavnih igrača, Mareja i pre svega Nikole Jokića.
03. 11. 2026. u 17:20
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)