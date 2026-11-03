"SPREMIĆEŠ MILION, ILI ĆEŠ BITI ZAKLAN" Vučić pokazao jezive poruke: Dok policija čuva kontejnere, kriminalci u ime SL uništavaju Srbiju
LIDER opozicije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu video-snimak u kojem kaže da u Srbiji caruje teror. "O ovom teškom kriminalnom slučaju upoznata je i policija, rezultati su poznati. Umesto hvatanja kriminalaca, nastavlja se lov na „veštice“ i seckana dokumenata", poručio je Vučić.
Obraćanje Vučića prenosimo u celosti:
„Poštovani građani,
U Srbiji bukvalno caruje teror. I za ljude koji ne znaju, u toku je jedna od najodvratnijih akcija koja se ikada događala u Srbiji od 1945. naovamo.
Naime, vračarski kriminalni klan - to je neki od ovih crnogorskih kriminalnih klanova, njegova grana - šalje pretnje svim uspešnim ljudima po Srbiji, uglavnom poslovnim ljudima koji imaju novac.
I te poruke idu ovako: "Dobro veče gospodine... ja je ovde imam, ime i prezime ću zadržati, "molim vas javite se nama, drugovi sa Vračara, da popričamo normalno, a možemo da ne pričamo uopšte, nego da ratujemo".
A ta poruka ima i nastavak. Kada čovek kaže: "Ali ja ne znam ko ste vi", a oni saopštavaju: "Slušaj... spremićeš milion evra ili ćeš biti zaklan".
Dakle, evo kao što vidite: "ili ćeš biti zaklan". I to je poruka koja kruži po celoj Srbiji, na takav način.
Upadaju u firme od Niša, Aranđelovca, Beograda, Novog Sada, Subotice - na svakom mestu. Upadaju u restorane beogradske, reketiraju ljude, i sve pod okriljem i zaštitom studentske liste. Dođu i kažu: "Mi smo pobednici, mi smo studentska lista".
A ovi drugi koji bi da kažu: "Ne, to nismo mi, to su neki kriminalci", upadaju u Direkciju policije, u Ministarstvo unutrašnjih poslova, traže protivzakonite stvari, ali istovremeno zahtevaju da policajci čuvaju kontejner iako još nijedan iseckan dokument nisu pronašli.
Dakle, da ponovim: čitavu policiju gubimo na čuvanje kontejnera za tobožnje seckanje dokumenata, a nijedan iseckan dokument nisu pronašli do sada, ali zato kriminalci vedre i oblače i uništavaju Srbiju.“
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