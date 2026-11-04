Odigrala prvi meč posle 16 meseci, pa dobila pretnje smrću

Britanska teniserka Džodi Buridž našla se na meti uznemirujućih poruka i pretnji smrću na društvenim mrežama, nakon što je odigrala prvi meč na WTA turu posle pauze duge 16 meseci.

Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia

Trenutno 474. igračica sveta nije uspela da povratak obeleži pobedom. Ona je u prvom kolu turnira u Čenaju poražena od Indijke Vašnavi Adkar rezultatom 3:6, 6:3, 7:5, iako je nakon osvajanja prvog seta imala prednost.

Ipak, sportski neuspeh bio je praćen još neprijatnijom situacijom van terena. Buridž je na Instagramu objavila snimke poruka koje je dobila, a sadržaj pojedinih od njih bio je posebno potresan.

- Lep doček po povratku na tur. Sada se setila zašto sam i otišla. Kada će neko konačno nešto preduzeti? - napisala je 27-godišnja teniserka, uz oznake WTA organizacije i Instagrama.

Među porukama koje je podelila nalazile su se brutalne uvrede, omalovažavanje njenog sportskog kvaliteta, ali i direktan poziv da sebi oduzme život. Jedan od korisnika joj je poručio da je sramota za sport, dok je drugi otišao toliko daleko da joj je poželeo smrt. U još jednoj poruci upućena joj je kratka, ali uznemirujuća pretnja.

Buridž je poslednji put nastupila na glavnom žrebu WTA turnira još u julu 2025. godine, kada je na Vimbldonu eliminisana u prvom kolu od Ketrin Mekneli. U međuvremenu nije nastupala na WTA turnirima, ne računajući kvalifikacije.

Foto: Printskrin Instagram/jodie_burrage

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje sve učestalijeg vređanja i pretnji kojima su teniserke izložene na društvenim mrežama. Sličnu situaciju prošla je i njena sunarodnica Keti Bolter, koja je pre više od godinu dana govorila o jezivim porukama koje je dobijala nakon jednog meča.

Bolter je bila izložena uvredama čak i nakon pobede u prvom kolu Rolan Garosa 2025. godine protiv Karol Monne. Nakon što je izgubila prvi set, počele su da joj stižu poruke pune mržnje.

Kako je tada objavio BBC, među njima su se nalazile poruke u kojima joj je korisnik poželeo da dobije rak, dok su druge sadržale pretnje usmerene ka njenoj porodici i baki. Jedna od poruka bila je povezana i sa novcem koji je pošiljalac izgubio nakon klađenja na njen meč.

Slučajevi Buridž i Bolter još jednom ukazuju na ozbiljan problem sa kojim se sportisti suočavaju u digitalnom prostoru, gde nezadovoljstvo navijača često prelazi granice sportskog komentarisanja i prerasta u otvoreno nasilje i pretnje.

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