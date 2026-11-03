ZORAN ĆIRJAKOVIĆ: Vučić je u velikoj opasnosti, plašim se da to još ne vidi! (VIDEO)

ZORAN Ćirjaković, novinar i politikolog, je tokom gostovanja u emsiji na jutjub kanalu "Balkan info" govorio o aktulenim dešavanjima u Srbiji. Kako je rekao sve što je postojalo pre 25. oktobra u Srbiji će nestati.

Foto: printskrin/Jutjub/ MOJ PUT - Život, ljudi i događaji...

Ćirjaković navodi da pojedini ljudi iz njegovog okruženje gaje iluzije o tome da se srpsko društvo okrenulo posle 25. oktobra.

- Ja se brinem za predsednika Vučića i nadam se da će prepoznati kada je poslednji trenutak da ode iz zemlje - kazao je on na početku intervjua.

Navodi da će se u nekom momentu u Srbiji pojaviti i neka opoziciona snaga, ali da će to ići jako teško.

- Siže programa "studentkse liste" sem što ima totalitarnih elemenata, kao i sve u vezi njih, otvoreno su reklid a ne priznaju podelu vlasti, da pravna država ne može da postoji, i tu ih podržavam, ali nisam mogao da glasam za njih i to je ovde nemoguće... Jedina srećna stvar u ovom zlu koje je Srbiju zadesilo 25. oktorba je to da veće zlo više ne može da nas zadesi. Nama ni Tito kao Srbima nije želeo ovakvo zlo... To je ono što je sigurno. Ljudi mogu da se zavaravaju, to je njihovo pravo. Ako mi neko kaže još nešto o komunistima, okrenuću se i otići... "Studentska lista" je uspela da bez Tita i komunista napravi manju Srbiju nego onu što nam je Tito namenio. Posle ovoga ćemo dobiti, kako sam to nazvao "efektivnu Srbiju" od Palilule do Ivanjice. Najveća promena je u Vojvodini - kazao je Ćirjaković.

Dodaje i da se plaši toga da je Srbija otišla u nešto što je gore i od perioda posle 5. oktobra.

- Posle 5. oktobra smo imali autonomašku obnovu... To je trajalo na aparatima od 2012-2016. kada su bili pokrajinski izbori u Vojvodini... Ako treba da opišem šta se desilo u Srbiji 5. oktobra, to je da smo se vratili u bezpartijski sistem. Nisam optimista, može SNS ostati zametak neke snažne opozicione struje koja će nastaviti da deluje... Mislim da je društvena baza na kojoj je izgrađen SPS bila šira - rekao je on i dodao da smo se "defakto" vratili u bezbapritjski sistem.

- Ne znamo ko vodi studente i ko donosi odluke. Mislim da su više autonomni od Zapada... Jedna od ključnih ličnosti u svemu ovome je Slobodan Giorgiev - kaže Ćirjaković.

On je naveo da je ovo "največće nacionalno zlo" koje je zadesilo Srbiju.

Ćirjaković ističe da sa jedne strane ima "efektivna" Srbija, državu u državi AP Vojvodinu i na jugu pojam Raška oblast je izgubio političko značenje.

- Najveći gubitak ovog je Vojvodina, ne znam da li može da se vrati, i nadam se da nisam u pravu. Ako govorimo o Raškoj oblasti odnosno Sandžaku, najzanimljivije su rezultati u Novom Pazaru. Sve ove koji su glasali za antisrpsko bezumlje bih pitao da pogledaju jednu činjenicu, da li neko od njih veruje da je toliko glasova za "Studentsku listu" i tog vređanja Muslimana, da su svi ti ljudi tek tako prešli preko toga - kazao je on.

Naveo je da je gomila ljudi mahala sa tri prsta i da je to za Muslimane odnosno Bošnjake ekvivalentno Hitlerovom pozdravu.

- Da li stvarno postoji neko toliko ispranog mozga ko je tome aplaudriao jer veruju u demokratiju? - upitao je Ćirjaković.

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