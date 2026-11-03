Fudbal

ZVANIČNO: Beograđanin iz Partizana izabrao Sloveniju, Srbija ga nije zanimala

У. Ћ.

03. 11. 2026. u 19:30

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Dileme više nema.

ЗВАНИЧНО: Београђанин из Партизана изабрао Словенију, Србија га није занимала

Kredit: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Štoper Atalante Relja Obrić (20) zvanično je izabrao Sloveniju, pošto se našao na spisku seniorske reprezentacije te države, čime je završena svaka dilema oko toga za koju će nacionalnu selekciju nastupati u budućnosti.

Mladi štoper, rođen u Beogradu i nekadašnji član omladinske škole Partizana, tako je napravio očekivan korak nakon što je prethodnih godina nastupao za mlađe kategorije slovenačkog nacionalnog tima.

Poziv u seniorsku reprezentaciju predstavlja nagradu za dosadašnji razvoj fudbalera koji trenutno nosi dres Atalante. U italijanski klub stigao je iz Partizana, čije je redove napustio sa 18 godina u transferu vrednom 135.000 evra. Pre dolaska u Humsku, prve fudbalske korake napravio je u Milutincu, a u crno-belom dresu izrastao je u jednog od lidera svoje generacije.

Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Iako je rođen u srpskoj prestonici, Obrić ima porodične veze sa Slovenijom preko bake, a za mlađe selekcije te zemlje nastupao je tokom prethodnog perioda. Njegov stav o reprezentativnom izboru bio je poznat i ranije, pošto je u razgovoru za slovenačku „Ekipu“ jasno stavio do znanja da ne razmišlja o promeni nacionalnog tima.

- Nikada ne bih promenio reprezentaciju. Slovenija mi je dala šansu i veoma sam zahvalan Fudbalskom savezu Slovenije. Presrećan sam zbog svakog poziva jer igram za nekog ko veruje u mene i u koga ja verujem. Igram s ljubavlju - poručio je Obrić.

Mladi defanzivac govorio je i o mogućnosti da jednog dana obuče dres Srbije, ali je i po tom pitanju bio izričit.

- Nisam dobio poziv u reprezentaciju Srbije. Možda je Srbija i bila zainteresovana, ali ja nisam uopšte.

U međuvremenu, Obrić je dobio priliku i na najvećoj klupskoj sceni, pošto je nedavno debitovao za prvi tim Atalante. Poziv u seniorsku reprezentaciju Slovenije predstavlja još jedan važan korak u njegovoj karijeri, dok je pitanje eventualnog nastupa za Srbiju sada i zvanično zatvoreno.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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